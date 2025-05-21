El Barris Nord de Lleida, con una media de asistencia de casi 5.400 espectadores

Cuando solo falta un partido por jugarse en el Barris Nord de esta fase regular, el que enfrentará este domingo al Hiopos Lleida con el Unicaja (12.00), de los dieciséis encuentros disputados hasta la fecha en el coliseo leridano, solo en uno se ha registrado una entrada por debajo de los 5.000 espectadores, fue frente al Dreamland Gran Canaria (4.987). En otros seis partidos se superó esta cifra ligeramente, mientras que las mejores asistencias se registraron, como era de esperar, con las visitas del Barça, con lleno absoluto (6.100 espectadores) en el estreno de la ACB en casa, y del Real Madrid, con 6.016, mientras que contra el Bàsquet Girona se rozó el pleno (5.983) y en el otro derbi catalán ante el Joventut se superaron los 5.700 asistentes. A falta del duelo ante el Unicaja, la media de asistencia al Barris Nord esta temporada está en 5.363 espectadores.

Precio de los abonos

Al margen de los movimientos que habrá en la plantilla y que la dirección deportiva ya está manos a la obra desde hace ya semanas, una vez se aseguró virtualmente la permanencia una campaña más en la Liga ACB, el Hiopos Lleida también trabaja en la faceta económica, en la que se dará un paso más hacia adelante. Las dos principales medidas que tiene decidido aplicar la junta directiva para la próxima temporada son la congelación de los abonos y un incremento del presupuesto.

El club tiene intención de mantener el precio de los carnets, salvo algún incremento puntual en alguna zona, de tal manera que el más barato seguiría costando 275 euros (detrás de las canastas), siguiendo con los 295 euros de las zonas 3 y 4, la grada que se conoce popularmente como Dragon Khan, así como los laterales inferiores y la zona 10. Los abonos más caros serán las zonas centrales 5 y 6, situadas detrás de los banquillos, y algunas filas (a partir de la 7) de las zonas 1 y 2 de la grada principal, que costaban este año 395 euros.

El objetivo del club es renovar a los 4.000 abonados de este año y si es posible aumentar ligeramente esta cifra, ya que la mayoría de localidades restantes hasta las 6.100 estaban reservadas este año para entradas y compromisos de la ACB.