El Cadí conquista la Copa de España de promesas

El Cadí Canoe Kayak de La Seu d’Urgell conquistó este pasado fin de semana el título por equipos de la primera Copa de España de Jóvenes Promesas disputada en la localidad murciana de Calasparra.

El club alto urgelense logró un total de once medallas a nivel individual, cuatro de oro, dos de plata y cinco de bronce, además del oro por equipos. En K1 infantil B el Cadí copó los tres puestos del podio, con Aina Dòria, Carla Checa y Enit Puig, mientras que en C1 logró oro y plata con Carla Checa y Aina Dòria, respectivamente. En hombres, Pau Vicente y Marc Coromines fueron oro y bronce en C1 infantil B y Marc Coromines y Pau Vicente, oro y bronce en K1. Finalmente, Miquel Terreros se colgó dos medallas de bronce en las modalidades de K1 y C1 de la categoría infantil A.