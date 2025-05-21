El Hiopos Lleida prevé mantener el precio de los abonos para la próxima temporada

El Barris Nord ha tenido una asistencia media en lo que va de temporada de casi 5.400 espectadores. - LA SOTANA INSTAGRAM

Al margen de los movimientos que habrá en la plantilla y que la dirección deportiva ya está manos a la obra desde hace ya semanas, una vez se aseguró virtualmente la permanencia una campaña más en la Liga ACB, el Hiopos Lleida también trabaja en la faceta económica, en la que se dará un paso más hacia adelante. Las dos principales medidas que tiene decidido aplicar la junta directiva para la próxima temporada son la congelación de los abonos y un incremento del presupuesto.

El club tiene intención de mantener el precio de los carnets, salvo algún incremento puntual en alguna zona, de tal manera que el más barato seguiría costando 275 euros (detrás de las canastas), siguiendo con los 295 euros de las zonas 3 y 4, la grada que se conoce popularmente como Dragon Khan, así como los laterales inferiores y la zona 10. Los abonos más caros serán las zonas centrales 5 y 6, situadas detrás de los banquillos, y algunas filas (a partir de la 7) de las zonas 1 y 2 de la grada principal, que costaban este año 395 euros.

El objetivo del club es renovar a los 4.000 abonados de este año y si es posible aumentar ligeramente esta cifra, ya que la mayoría de localidades restantes hasta las 6.100 estaban reservadas este año para entradas y compromisos de la ACB.

En el apartado económico, los movimientos que ha tenido que hacer el club a lo largo de la temporada ha provocado que los gastos se hayan disparado por encima de las previsiones. Se han dado cinco bajas (Dee Bost, Cooke, Goodwin, Caicedo y Van der Vuurst), negociando la rescisión, y se ha incorporado a Batemon, Hamilton, Mikel Sanz y Wiggins.

Albert Aliaga ya reconoció una par de semanas atrás que “pensábamos inicialmente que nos iríamos a un presupuesto en torno a los 3,8 millones de euros, pero al final acabaremos con 4,6 o 4,7 millones, casi un millón más de lo que pensábamos, lo que quiere decir que todos, nosotros los primeros, tendremos que hacer un esfuerzo más”, avisó. En este sentido, la junta directiva prevé aumentar el presupuesto en torno a los 5 millones de euros.

El Barris Nord presenta una media de asistencia de 5.363 espectadores

Cuando solo falta un partido por jugarse en el Barris Nord de esta fase regular, el que enfrentará este domingo al Hiopos Lleida con el Unicaja (12.00), de los dieciséis encuentros disputados hasta la fecha en el coliseo leridano, solo en uno se ha registrado una entrada por debajo de los 5.000 espectadores, fue frente al Dreamland Gran Canaria (4.987). En otros seis partidos se superó esta cifra ligeramente, mientras que las mejores asistencias se registraron, como era de esperar, con las visitas del Barça, con lleno absoluto (6.100 espectadores) en el estreno de la ACB en casa, y del Real Madrid, con 6.016, mientras que contra el Bàsquet Girona se rozó el pleno (5.983) y en el otro derbi catalán ante el Joventut se superaron los 5.700 asistentes. A falta del duelo ante el Unicaja, la media de asistencia al Barris Nord esta temporada está en 5.363 espectadores.

Encuentra reconoce que no iba a saludar a Vidorreta si él no lo hacía

Gerard Encuentra fue el protagonista invitado del podcast satírico ‘La sotana’, en el que repasó toda la actualidad del Hiopos Lleida, el logro de la permanencia, el futuro y también el presente, con mención especial al partido del domingo ante el Tenerife y la ausencia de Txus Vidorreta, que no acudió al Barris Nord por una indisposición. El técnico reconoció que no hubiera saludado a su colega tinerfeño si este no hubiera ido primero a saludarlo.