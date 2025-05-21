Fin de curso de ‘Referents’

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Más de 400 escolares de sexto de Primaria de ocho centros educativos de la ciudad han participado este curso 2024-25 en la tercera edición del proyecto “Referents”, impulsado por la entidad Fem Base y que cuenta con el apoyo de Ilerna y la Paeria, además de la colaboración de Plusfresc, para educar en valores a través del deporte. Ayer tuvo lugar la última sesión del curso, en la que participaron más de 50 alumnos de la Escola Països Catalans y el Força Lleida, que contó con la presencia del alcalde Fèlix Larrosa y que consistió en un programa de TV elaborado por estudiantes de Ilerna en las instalaciones del centro de FP leridano.

El proyecto, que se incluye en la oferta del programa municipal Educació a l’Abast, ha contado en esta edición con la participación de ocho centros educativos Santa Maria de Gardeny, Lestonnac, Ciutat Jardí, Joan Maragall, Príncep de Viana, Pardinyes, Torre Queralt y Països Catalans, y otros tantos clubes representativos de la ciudad (Força Lleida, Llista, AEM, Lleida CF, Atlètic Lleida, Balàfia Vòlei, Lleida Handbol e Inef Rugby Lleida), cuyos deportistas han hablado a los escolares de valores y de la importancia de perseguir un sueño y no dejarse vencer por las dificultades. El alcalde, Félix Larrosa, destacó que el proyecto transmite valores “que son los que queremos para la ciudad y que se alinean con el Pacte per al Civisme i la Convivència”. También intervinieron el presidente del Força Lleida Albert Aliaga, la directora adjunta de Ilerna Núria Jové y la profesora de la Escola Països Catalans Iris Jové.