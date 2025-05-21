Más de 300 corredores en el Trofeo Speed Republik

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La VIII edición del Trofeo Speed Republik-Ciutat de Lleida reunió el pasado sábado a 320 ciclistas entre las categorías de féminas, júniors, cadetes y promoción. La prueba reina de la jornada fue la femenina, puntuable para la Copa Catalana Féminas y con la que se cerró la competición. El Massi Baix Ter logró imponer su dominio y firmar un triplete que colocaba a Laia Bosch, la leridana Maria Banlles y Laura Rodríguez en posiciones de podio y como vencedoras sub-23, en el caso de Bosch, y élite, a manos de Banlles.

También hubo otro triplete en la carrera que abría la jornada, de categoría júnior. En este caso fue el KH7 Cycling Team quien copó las tres primeras posiciones de la clasificación gracias a la victoria en solitario de Narcís Monturiol y la segunda y tercera posición, respectivamente, de Ferran Torra y Sergio Gámez.

En cadetes, el triunfo fue para Cesc Pérez (Proride Jufré Cycling Team). Por último, también hubo categorías de formación, con más de 100 inscritos entre infantiles, alevines, principiantes, benjamines y prebenjamines.