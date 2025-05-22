El Gimnàstic Lleida logra seguir en Tercera división

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Club Gimnàstic Lleida, que la pasada temporada consiguió el ascenso a Tercera división de la Liga Iberdrola de gimnasia artística, ha logrado la permanencia en la categoría tras acabar el equipo leridano segundo en la segunda fase disputada en Guadalajara el pasado fin de semana.

La Liga constaba de dos fases. En la primera, disputada en Palma de Mallorca, el Gimnàstic Lleida acabó en séptima posición, por lo que en la segunda fase debía mejorar su rendimiento porque se jugaba evitar el descenso de categoría. Al quedar segundas las gimnastas leridanas, en el cómputo global han acabado quintas en la clasificación general de esta Tercera división con 174 puntos, por lo que mantienen la categoría. Es el primer año en el que el club leridano competía en esta categoría estatal.