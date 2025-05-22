El Mollerussa se juega el ascenso el sábado en casa

El CH Mollerussa será nuevo equipo de Nacional Catalana –tercera categoría estatal–si vence el sábado, en casa, al Noia (18.00). A falta de dos jornadas para el final de la fase regular el equipo del Pla d’Urgell es líder del Grupo A de Primera Catalana, con 81 puntos y recibe al segundo clasificado, el Noia, que tiene 79. Ambos equipos tienen asegurado el play off de ascenso, ya que la distancia que mantienen respecto al tercer clasificado es abismal –el Barberà tiene 60 puntos– “Si ganamos subimos porque el primero de cada grupo asciende directo”, explica Marc Soler, “Marsu”, entrenador del equipo. El dominio del hockey leridano es total en esta categoría, ya que el líder del Grupo B es el Cadí de La Seu d’Urgell, con 71 puntos, con dos de ventaja sobre el Manlleu. Tiene también el play off asegurado y depende de sí mismo para subir directo, para lo que le basta ganar sus dos partidos o esperar algún tropiezo del rival.

El Mollerussa está firmando una temporada excepcional. Solo ha perdido dos partidos y ha empatado cuatro. “Llevamos una barbaridad de puntos, tanto nosotros como el Noia”, explica Marsu, que afronta su segunda temporada como entrenador del equipo y admite que el ascenso era el objetivo después de que la pasada temporada bajara de Nacional Catalana a Primera.

“La plantilla espera el partido del sábado con ganas”, añade. “Somos conscientes de lo que nos jugamos. Estamos con confianza y tenemos el apoyo de nuestra afición”. El Mollerussa llega a este partido después de haber encadenado siete victorias. “Con el play off asegurado, incluso si empatamos seguiremos dependiendo de nosotros mismos para subir en la última jornada, pero esta oportunidad, y en casa con nuestra afición, la queremos aprovechar”, reconoce.

Sobre el buen momento del hockey leridano explica que “son varios clubes leridanos los que llevan años trabajando bien, también con la base, que es la clave y con entrenadores de gran nivel como EduAmat, Lluís Rodero, Mats Zilken o Sito Expósito”, concluye.

El Bell-lloc abre el play off para volver a OK Plata tras 20 años

El Club Patí Bell-lloc tiene también la oportunidad de hacer historia y ratificar el excelente momento del hockey leridano. Después de firmar una magnífica fase regular en Nacional Catalana, que le valió asegurarse el play off hace varias semanas, este sábado arranca una fase que puede devolverle a una categoría, la segunda a nivel estatal, en la que no milita desde hace 20 años.

El Bell-lloc abre el play off en casa recibiendo en el partido de ida al Hoquei Club Castellar (19.00). La vuelta será el día 30 y si fuera necesario un tercer partido, que se jugaría de nuevo en Bell-lloc, sería el 1 de junio. La otra eliminatoria del play off la disputan el Caldes y el GEiEG de Girona. El club leridano, cuna inagotable de jugadores, militó en Segunda entre 1995 y 2005.