Pierre Oriola afirma que quiere continuar en el Hiopos Lleida: "la idea es seguir en este proyecto"

Pierre Oriola mostró ayer su deseo de continuar la próxima temporada en el Hiopos Lleida, club que ya mostró hace días su intención de renovar al de Tàrrega y, según explicó ayer el jugador, su continuidad está “encaminada”. “La idea es seguir en este proyecto, seguir vinculado con el Lleida”, explicó tras la sesión de entrenamiento de ayer. “Ya ha tenido conversaciones con el proesidente y a partir de ahora las negociaciones las llega mi agente, pero todo está encaminado”, añadió, especificando que “se oficializará cuando se oficialice y ahora lo que toca es centrarse en los dos partidos que faltan por jugar”. Oriola se confesó “feliz y contento de la temporada que he hecho y con la ilusión de poder seguir”.

Confesó que, aunque su balance de la temporada es positivo, al principio no le resultó fácil. “Ha sido un año muy positivo en el que he ido de menos a más. Al principio no fue fácil, los tres primeros meses me costó bastante la adaptación, coger el ritmo... me costó hacerme un sitio, pero me he ido sintiendo cada vez más cómodo, gracias a Gerard y me he sabido adaptar”, añadiendo que “estoy superfeliz y contento de haber ayudado al equipo y de haber sido un jugador importante esta temporada”.

De cara a la visita de Unicaja el domingo dijo que “el equipo está bien después de haber conseguido la salvación a falta de 4 jornadas. Estamos contentos y muy satisfechos de la temporada... contentos por la afición y la gente de Lleida. Ha sido un premio enorme para todos haber conseguido el objetivo que teníamos marcado a principio de temporada”.

Añadió que “el equipo llega bien a este último partido en casa. A pesar de que ya estábamos salvados el equipo compitió bien con el Gran Canaria y compitió bien con el Tenerife y estamos hablando de dos equipos de un gran nivel, que están en play off. A hora nos enfrentamos a Unicaja, un superequipo que viene de ganar la Champions y que ganó la Copa del Rey. Vamos a intentar ganar”, añadió.

Hizo también un buen balance de los partidos jugados en el Barris Nord y no escatimó elogios a la afición leridana. “Ha sido una temporada muy positiva. Nos hubiera gustado ganar más partidos, hemos ganado ocho en el Barris, que son la mitad de los disputados. Cada partido ha sido espectacular, mejorando la entrada de espectadores cada vez y a pesar de que hemos tenido malas rachas la gente ha respondido. Han sido nuestro sexto jugador y han sido clave para conseguir el objetivo”. Por ello, ante el Unicaja, pidió “un último esfuerzo a la afición. Ya sé que el Aplec es duro pero tenemos que celebrar juntos este último partido en casa”.