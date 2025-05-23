“Lamine no ha pedido ser el mejor pagado”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El director deportivo del Barcelona, Deco, aseguró ayer que Lamine Yamal, con quien están en plena negociación para renovar su contrato, “no ha pedido ser el mejor pagado de la plantilla” para estampar su firma en un nuevo acuerdo, pese a los rumores aparecidos sobre esta cuestión.

“La clave es dar estabilidad a este proyecto. ¿Lamine? La renovación va por buen camino. El mejor fichaje sería su renovación. El PSG preguntó por él el pasado verano. ¿El Madrid? No. Lamine no ha pedido ser el jugador mejor pagado de la plantilla”, aseguró en una entrevista a ‘El món a RAC1’, pocas horas antes de que el representante del jugador, Jorge Mendes, asegurara que “Lamine está contento, claro que va a renovar”, tras reunirse con él.

Sobre Lamine Yamal, Deco también alabó que “no le importa el campo ni el rival, le da igual, es lo más grande. Es un jugador diferencial, de los que marcan épocas”, valoró. “Él nunca ha pedido nada. No hay mejor club y mejor ambiente para él que el Barça. Su contrato se debe adecuar a la realidad, con cuatro, cinco o seis años más. Nosotros tenemos que cuidarle y que se sienta importante”, añadió el director deportivo, que consideró que su renovación es “el mejor fichaje”.

Por otro lado, reconoció que le gustan jugadores como Luis Díaz o Marcus Rashford para reforzar, si se puede, los extremos, pero dejó claro que “no son cosas reales. Lo real es lo que tenemos en casa. Es más importante que ir al mercado. Hay jugadores de nivel que pueden mejorar el equipo”, manifestó.

“Tenemos un equipo que no nos demanda un dolor de cabeza para hacer la plantilla de la próxima temporada. Queremos arreglar lo que tenemos en casa. Siempre se puede mejorar el equipo. Si todos se quedan, necesitamos un jugador de perfil distinto para ayudar un poco a los delanteros”, añadió Deco, mucho más focalizado en acometer renovaciones.

Para el dirigente, el gran objetivo de estos últimos años era “reconstruir y tener un equipo”. “Se está haciendo, todo el mundo que ha pasado por esta etapa es importante. Flick ha dado estabilidad a este proyecto. Siempre ha dicho que el Barça sería su último club, está identificado con la ciudad y con la gente. No lo veo con ninguna ambición de entrenar en otro sitio”, comentó.

Raphinha amplía su contrato hasta 2028

El atacante brasileño Raphael Dias ‘Raphinha’ (Porto Alegre, 1996) amplió ayer su contrato con el Barcelona por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2028.

En su tercera campaña como azulgrana, el delantero ha sido una pieza fundamental en los planes del entrenador Hansi Flick para conseguir el triplete estatal –Liga, Copa del Rey y Supercopa de España– y alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones.Raphinha, que tenía contrato hasta 2027, se ha convertido en una figura del fútbol mundial y en uno de los líderes del Barça, cuando el pasado verano se planteó salir del club antes de la llegada de Flick. La pasada campaña, el atacante consiguió 10 goles y 11 asistencias en 1.951 minutos repartidos en 37 partidos, 25 como titular. Y este curso, el tercero en Barcelona, ha batido los mejores registros de su carrera: 34 goles y 22 asistencias en 4.567 minutos distribuidos en 56 encuentros –a falta de uno por disputarse–, 52 como titular.Un rendimiento que, sumado a los éxitos, ha situado al brasileño en las quinielas por el Balón de Oro y con el que se ha ganado el mítico dorsal ‘10’ de la ‘Canarinha’. Además, Flick ha insistio en su importancia, sobre todo por la energía y mentalidad positiva que contagia en el vestuario como uno de los capitanes.

Modric dejará el Madrid tras el Mundial de Clubs

Luka Modric no jugará la próxima temporada en el Real Madrid, club en el que llevaba las últimas 13 campañas y que dejará tras el Mundial de Clubs, según confirmó ayer el club y el jugador. “Ha llegado el momento que nunca quise que llegara. El sábado jugaré mi último partido en el Santiago Bernabéu. Jugar en el Madrid me cambió la vida”, dijo el croata en un comunicado.

nEl azulgrana Marc-André Ter Stegen fue ayer incluido en la lista del seleccionador alemán absoluto masculino, Julian Nagelsmann, para la disputa de la ‘Final a Cuatro’ de la Nations League en la que Alemania será la anfitriona. Ter Stegen vuelve a una convocatoria tras superar la grave lesión de rodilla que sufrió en septiembre y lo hará como titular, según confirmó Nagelsmann.

Ter Stegen regresa a la selección tras su lesión

Leo Messi aseguró ayer que el gol favorito de su carrera fue el que anotó de cabeza al Manchester United en la final de la Liga de Campeones de 2009 ganada cuando vestía la camiseta del Barcelona, como parte de la campaña benéfica ‘A Goal in Life’. “Tenía muchos goles que quizá son hasta más lindos y de muchísimo valor, por la importancia también, pero este siempre fue mi favorito”, dijo.