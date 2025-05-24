El Ramon Farrús decide hoy el primer asalto del play off

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida se juega hoy (18.05/Lleida TV y Lleida En Joc) alargar el sueño de ascender a Segunda RFEF, ya que busca superar la primera de las tres eliminatorias de play off, ante el Badalona. Tras un frenético empate a dos en el partido de ida, el cruce se resolverá en el feudo de los leridanos, el Ramon Farrús, donde aspiran a ganar o incluso mantener un empate global que les favorecería, para avanzar de ronda ante un rival que demostró su gran nivel en el partido de ida.

El conjunto leridano consiguió adelantarse 0-2 en el Municipal de Badalona, pero el equipo de Jordi López demostró que llegaba a la promoción en un buen momento e igualó el partido, gracias a un gol en el tiempo añadido. De hecho, el 2-2 final supuso alargar la racha de empates en los tres enfrentamientos entre Atlètic Lleida y Badalona, después de que los de la Liga regular finalizaran 0-0 y 1-1.

No obstante, el empate es un resultado que favorece al equipo leridano por haber quedado mejor en Liga –fue segundo y el Badalona, quinto–. En caso de mantenerse igualada la eliminatoria, se disputaría una prórroga, en la que el Atlètic Lleida se impondría si se mantiene el empate global, sin disputar penaltis. Quien pase de ronda se medirá al vencedor del Girona B - Peralada, eliminatoria que se resolverá el domingo y que llega con ventaja para el filial (0-1), en la final autonómica del play off, en busca de una plaza para la ronda final, en la que el equipo catalán se medirá al ganador del play off canario.

Gabri García, entrenador del Atlètic Lleida, destacó que “tenemos que salir a ganar el partido, con un punto más de intensidad que el domingo pasado” y destacó que “los jugadores han cambiado rápido el chip después del empate de la semana pasada. La respuesta del equipo ha sido muy contundente y se ha recuperado bien emocionalmente”.

Además, el técnico de Sallent se mostró convencido de que “volveremos a ofrecer una buena versión ante nuestra afición”, después de encadenar dos victorias en casa en la Liga regular. El club quiere fomentar la asistencia al partido y ha puesto las entradas a cinco euros, además de permitir que cada socio pueda invitar a dos personas gratis.