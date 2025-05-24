“Todos hubiéramos firmado llegar salvados”

El Hiopos Lleida se prepara para disputar su último partido en casa de la temporada recibiendo al Unicaja Málaga, actual campeón de la Copa del Rey, con la ilusión de despedirse de la afición dando una buena imagen ante “uno de los mejores equipos de Europa”, en un partido que los leridanos afrontan con la permanencia asegurada.

“Es el partido perfecto para despedirnos de nuestra afición en esta temporada que ha sido tan intensa, con la suerte de no estar jugándonos la salvación”, manifestó el técnico de los leridanos, Gerard Encuentra.

El entrenador destacó que jugar sin la tensión de tener que asegurar la permanencia les permitirá disfrutar más del partido y se mostró muy contento por haberse salvado ya: “Si a principio de temporada nos hubieran dicho que llegaríamos a estos últimos partidos con la salvación asegurada, lo habríamos firmado todos”, afirmó.

Además, el técnico también fue preguntado por las recientes declaraciones del presidente del Covirán Granada, Óscar Fernández, dudando de que el conjunto leridano pueda ganar en Girona en la última jornada. En la línea de lo que expresó a SEGRE el presidente, Albert Aliaga, Encuentra se limitó a decir que “si quiere dudar de nuestra profesionalidad, allá él. Tenemos muy claro que nos quedan dos partidos y que lo queremos hacer bien en los dos. La temporada son 34 partidos y pone a cada uno en su lugar”.

El entrenador también indicó que, al tener ambos equipos sus objetivos cumplidos (Unicaja tiene asegurado el factor pista en el play off), el partido podría servir para probar nuevas variantes a ambos equipos. De hecho, reconoció que “ante Unicaja, ganas un partido de cada 20, porque son mejores en muchos aspectos. Pero, al no jugarnos nada, nos podemos permitir probar algunas cosas para incomodarles que seguramente no intentaríamos si nos estuviésemos jugando la salvación”.

Encuentra, además, quiso destacar el papel fundamental de la afición en la consecución de la permanencia: “Han sido una pieza clave de la permanencia de este año, igual que los últimos años”, recalcó, además de animar a que la gente acuda al partido pese a la coincidencia con el Aplec. “Es una fiesta muy larga y el domingo por la mañana es un buen momento para desconectar un poco y venir al Barris Nord”, concluyó.