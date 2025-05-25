Fin al sueño

Publicado por D. TEJEDOR Creado: Actualizado:

❘ lleida ❘ El Atlètic Lleida se quedó ayer sin el sueño del ascenso, con la derrota y eliminación ante el Badalona (0-1, 2-3 global) dio por finalizada la temporada. Cedió en la primera eliminatoria del play off de ascenso a Segunda RFEF tras un intenso y disputado partido ante el Badalona (0-1), que se llevó el choque y la eliminatoria, tras el 2-2 de la ida, gracias a un tanto de Larrosa en el arranque del segundo tiempo. El conjunto leridano, que acabó la Liga segundo, vio truncadas sus aspiraciones en un partido en el que no encontró la fórmula para llegar con peligro a la portería de Azón.

El Ramon Farrús presentó una gran entrada para una cita de tal magnitud. Eso sí, los más ruidosos fueron el centenar de aficionados visitantes. En los primeros compases, ambos equipos ejercieron una presión alta, evitando así la construcción desde atrás del rival. Cada posesión se peleaba como si fuera la última y era muy difícil ver posesiones largas de ninguno de los dos equipos.

El calor afectó al ritmo de juego y las atenciones a jugadores hicieron del primer tiempo una parte pesada, sin ritmo ni llegadas peligrosas a las áreas. Se llegó al descanso con 0-0 en el marcador y con la sensación de que cualquier pequeño detalle decantaría la eliminatoria.

Por desgracia para los locales, ese detalle benefició al Badalona en el minuto tres del reinicio del partido. El Badalona buscó en largo la espalda de la defensa de los de Gabri, Larrosa consiguió ganarle la posición a Manrique, que vio como el control con la derecha del delantero visitante le aislaba de la jugada. Así, al atacante visitante se le quedó el balón en bandeja para disparar con la izquierda a bocajarro desde el borde del área. Pau Torres poco pudo hacer ante la potencia del chut y el balón toco la red para poner por delante al Badalona (0-1).

A partir de ahí los nervios atenazaron al conjunto leridano, que además se vio obligado a realizar cambios obligados por las lesiones de Villote y Moró. Poco le quedaba al banquillo leridano para buscar una alternativa que agitara el partido. Los visitantes replegaron y renunciaron al ataque apostando por la solidez defensiva. Los minutos pasaban a favor de los visitantes, y el Ramon Farrús veía como los leridanos no encontraban tan siquiera la opción de obligar a esforzarse a Azon.

El Atlètic Lleida dominaba el balón pero cada incursión era repelida con contundencia por una defensa visitante muy bien organizada. La ansiedad empezó a notarse en los leridanos, que veían como el tiempo se escapaba sin conseguir el gol que hubiera forzado la prórroga.

En los últimos cinco minutos, los de Gabri encontraron las dos oportunidades más claras del partido, ambas en los pies de Cucurull. La primera llegó en una combinación desde el medio campo entre Sauret y Hurtado, que descargó de cara para la llegada de Cucurull al área. Al delantero se le escapó el control y no pudo definir con tranquilidad ante la salida de Azón, que se hizo grande para sacar el balón. La última oportunidad ya llegó en el añadido. Esta vez, Cucurull probó con un disparo desde la frontal del área con el pie derecho, que fue cogiendo curva y alejándose del portero visitante a la vez que lo hizo de la portería, perdiéndose cerca del poste. Ocho minutos se añadieron antes de dar por concluida la eliminatoria, con la clasificación para la siguiente ronda del quinto clasificado del la Liga, el Badalona.

Gabri: “Ellos no han cometido errores y nosotros sí“

Gabri García, entrenador del Atlètic Lleida, lamentó que siendo un “play off tan igualado, han fallado pequeñas cosas. En la eliminatoria ellos no han cometido ningún error y nosotros sí”. Para Gabri, mentalmente les pasó factura el inicio de la segunda mitad: “La primera parte hemos hecho el partido que tocaba, en la segunda parte, el gol nos ha dejado bastante tocados, un gol evitable”, admitió. Pese a caer, destacó que la temporada ha sido “muy digna” y quiso felicitar a los jugadores “porque lo han dejado todo, se han portado como profesionales. Una lástima, pero si hacemos un resumen global, el balance es positivo”. Eso sí, también recordó que los pocos efectivos en la plantilla han penalizado al equipo: “Lo hemos dicho muchas veces, hemos llegado justos físicamente con solo 18 jugadores”.

Además, el técnico de Sallent recalcó que “tengo un año de contrato y tengo ganas de seguir en el proyecto, porque es de buena gente aunque se me ha hecho larga la temporada”. “Sé que el club hará todos los esfuerzos posibles para volverlo a intentar. Creo que esta plantilla tiene proyección, quiero felicitar a Xavi (Bartolo) por la plantilla confeccionada y por la actitud”, concluyó.