Habrá desempate: El Pons Lleida no puede rematar la eliminatoria en un partido muy igualado y polémico

El Pons Lleida no pudo sumar ayer el segundo punto en su eliminatoria de cuartos de final frente al Liceo y tendrá que volver A Coruña este martes para intentar conseguir el billete para jugar, por primera vez en su historia, las semifinales por el título de la OK Liga. Los leridanos estuvieron cerca de dar la sorpresa, pero la falta de acierto les acabó penalizando. Se adelantaron en el marcador, reaccionaron tras recibir tres goles antes del descanso y pusieron contra las cuerdas a todo un Liceo, que tiró de oficio y de acciones arbitrales favorables para salir victorioso del Onze de Setembre y recuperar el factor pista.

El conjunto listado no tardó en dar el primer aviso. Fue una asistencia de Nico Ojeda que Darío Giménez no pudo transformar en gol por la intervención de Martí Serra, que un minuto después vio como el larguero se aliaba con él. Fue en una directa por una clara exclusión de Carballeira que el propio Ojeda se encargó de lanzar, pero elevó demasiado la bola ante la salida del meta coruñés y esta rebotó en el larguero cuando ya se cantaba el gol. El argentino, sin embargo, no tardó en enmendar su error y solo trece segundos después, aprovechando que los gallegos jugaban en inferioridad numérica, batió a Serra con un disparo seco y cruzado que hacía levantar a los más de 900 espectadores que se habían reunido en el Onze de Setembre, muchos de ellos peñistas del Aplec del Caragol.

El Liceo, como era de esperar, reaccionó y tras un aviso de Saavedra, Xaus empató a la contra. El partido empezó a ponerse cuesta arriba con una rigurosa exclusión de Darío Giménez, si bien Ferruccio no aprovechó la directa por la gran intervención de Zapater, que desvió en primera instancia la bola con el casco para hacerla rebotar luego en el larguero y evitar así el segundo tanto. El meta barcelonés, que la temporada que viene jugará en el Noia, volvió a salvar a su equipo segundos después con otra parada con la visera del casco.

Los listados se sacaron la presión de encima y encadenaron varias ocasiones, pero sin acierto. Superado el ecuador del primer tiempo, una discutida falta de Moncusí sobre Ferruccio, era castigada con azul y la pertinente falta directa la ejecutó Xaus, pero Zapater volvió a hacerse grande. Los de Edu Amat ponían el juego y las ocasiones y el Liceo se defendía buscando las contras. En dos de ellas llegaron los dos tantos gallegos prácticamente consecutivos, obra de Cervera y Saavedra al aprovechar dos grandes asistencias de Dava Torres. Fueron dos mazados de los que el Llista se repuso pronto. Primero con un disparo de Nico Ojeda que repelió el larguero y después, a dos minutos del descanso, otro de Paiva, esta vez con Moncusí muy atento al rechace del palo para situar un 2-3 esperanzador.

El Pons Lleida salió en la segunda mitad decidido a darle la vuelta al partido, pero se tropezó con un Martí Serra muy seguro. El exportero del Lleida Lista, que la temporada que viene defenderá la portería del Calafell, fue clave para que su equipo mantuviera la renta. A los 29 minutos, Moncusí no aprovechó una asistencia de Darío Giménez, que lo dejó totalmente solo ante el portero rival. Pero la clave del partido fueron las dos directas falladas por los leridanos de forma consecutiva.

Darió Giménez erró la primera por la exclusión clara de Ferruccio por dar un golpe con el brazo en la cara de Nico Ojeda. El argentino probó una genialidad rematando por debajo de las piernas, pero Serra estaba muy bien colocado. Acto seguido, los gallegos cometieron su décima falta y la consecuente directa tampoco la pudo aprovechar Fran Torres, con el agravante de que poco después tuvo que abandonar la pista lesionado, una baja que se notó.

El equipo de Edu Amat intentó en la desesperada el gol del empate y dejó muchos espacios atrás que el Liceo intentó penalizar, pero la buena actuación de Zapater, que sacó otra bola con el casco, fue providencial para que el partido llegara igualado al final. Los leridanos protestaron dos entradas por detrás sobre Paiva y Giménez que los árbitros no quisieron castigar con exclusión y con el partido acabándose, el portugués tuvo el gol que forzaba la prórroga, como ya hizo hace una semana en Riazor, pero esta vez Serra paró la bola y envió la eliminatoria a un tercer partido, donde no podrá estar Fran Torres al fracturarse el isquiotibial.