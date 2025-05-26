Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Gerard Encuentra no dudó en felicitar al Unicaja y reconocer que “ha sido superior a nosotros”, al tiempo que lamentó la falta de competitividad. “Nuestra puesta en escena no ha sido mala, pero ellos, por calidad, han conseguido abrir un poco de brecha. Ahí hemos perdido un poco de tensión competitiva y ellos lo han aprovechado. Después han gestionado esta diferencia hasta el final, pero el equipo ha luchado hasta el último segundo”, apuntó. Asimismo, consideró lógica esta falta de tensión una vez lograda la salvación. “Acostumbra a ser habitual. Hablamos de equipos que son mejores que nosotros y la calidad se ha demostrado una vez más. A veces puede que haya jugadores que no tengan esa tensión pero otros sí, pero cuando uno no la tiene contagia al resto, y se nota mucho. Es normal tras una temporada exigente”, señaló.

Aunque no pudo despedirse con una victoria del Barris Nord, considera que la afición “ha sido clave en el devenir de la temporada y del proyecto. Hemos puesto a Lleida en el mapa baloncestístico y también en cuanto a ambiente. Se ha visto en muchos videos que en el Barris se respira una fiesta y ojalá podamos conseguir aún más y hacer más ruido, ese es el objetivo para la temporada que viene”, aseveró. Preguntado por Kenny Hasbrouck, dijo que “es un ejemplo de profesionalidad, que claramente prioriza el bien colectivo al personal y es un orgullo haberlo entrenado. Me ha ayudado y aún nos espera una semana para disfrutarlo y a ver qué pasa en el futuro”.

Por su parte, Ibon Navarro, técnico del Unicaja, reconoció que “el Aplec ha ayudado a que no se viera el ambiente de otros partidos, agradezco no haberlo vivido al 100x100”.

Cánticos de “¡Batemon quédate!” de la afición

Con la intrascendencia que tenía el partido, la afición del Barris Nord se dedicó a otras cosas, como despedir a un héroe como Kenny Hasbrouck, aclamados en varias ocasiones, o pedir la renovación de una de sus estrellas al grito de “¡Batemon quédate!”.

El partido en Girona, el jueves a las 20.30

El Hiopos Lleida jugará el último partido de la temporada en Girona el jueves y no el viernes como estaba previsto. El cambio se debe a que el Girona, pese a perder ayer en el Palau ante el Barça (97-74), se aseguró la permanencia gracias a la derrota del Granada en Madrid. Al no tener el partido ninguna trascendencia para la clasificación, se ha podido adelantar al jueves a las 20.30 horas.

El Granada pierde en Madrid y desciende

El Granada consumó ayer su descenso de la Liga ACB, en la que ha competido las tres últimas temporadas, después de caer en la pista del Real Madrid (79-67).

«En el Barris se respira una fiesta y ojalá podamos lograr aún más. Ese es el objetivo para el año que viene»

Txus Vidorreta por fin explicó los motivos por los que no acudió el domingo al Barris Nord. No fue por ninguna indisposición, como alegó el club, sino para “evitar problemas” a ambos clubes. “Pensamos que contribuíamos a evitar problemas, también al Hiopos Lleida, si yo no iba al partido”, aseguró el técnico, que reiteró sus disculpas por su comportamiento en el partido de ida. “Hice un gesto que no debía a Gerard Encuentra; él me empujó, y pienso que tampoco estuvo acertado empujándome cuando yo le hice ese gesto. Pero repito que no debía haber hecho ese gesto, y mi respuesta a ese empujón fueron tres gestos que tampoco debía hacer, y que eran referidos, en exclusiva, a Encuentra. Pido disculpas por ello porque no debí hacer esos tres gestos”, zanjó.