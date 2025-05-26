Podio con suspense para Marc

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Marc Márquez (Ducati) firmó ayer otra remontada para ampliar su ventaja al frente del Mundial de MotoGP, al acabar tercero el GP del Reino Unido, en el que se impuso Marco Bezzecchi (Aprilia) por delante de Johann Zarco (Honda). Marc se vio beneficiado por la caída de su compañero Pecco Bagnaia (Ducati) en la primera parte de la carrera y por la bandera roja cuando también se fue al suelo. El de Cervera lidera el Mundial con 24 puntos de ventaja sobre su hermano Àlex, que ayer fue quinto, y 72 sobre Bagnaia.

El primer golpe en el circuito de Silverstone llegó con la caída de Àlex Márquez (Ducati) cuando afrontaba la primera curva, probablemente por la falta de agarre en el frío asfalto del histórico trazado del centro de Inglaterra. Era la primera largada. Al accidente del leridano le siguieron las caídas de Aleix Espargaró (Honda), Franco Morbidelli (Ducati) y Marc cuando era líder. La dirección de carrera decidió mostrar la bandera roja y decretar una segunda salida. En el incidente entre Espargaró y Morbidelli había aceite en el último tramo. Esta situación frustró la primera posición de Fabio Quartararo (Yamaha), que había arrebatado por unos instantes la plaza del mayor de los Márquez, seguido por Bagnaia y Fermín Aldeguer (Ducati), debutante este año en MotoGP. La segunda salida se saldó con una primera posición para Quartararo, por delante de Bagnaia. Estaba claro que los neumáticos blandos de las Yamaha daban mejor resultado que los medios de las Ducati. Quartararo puso tierra de por medio respecto a Miller, Zarco, Bagnaia, Àlex y Joan Mir (Honda). En el cuarto giro, la ventaja del piloto francés de Yamaha rozaba ya un segundo. Bagnaia se fue al suelo, Bezzecchi se alzó con la tercera plaza y Marc Márquez, después de irse largo en un ángulo con problemas en los frenos, se quedó en la novena posición, lejos del francés de Yamaha. Pero comenzaba su remontada. Mediada la prueba, Quartararo tenía 5 segundos sobre Bezzecchi, que marchaba segundo por delante de Zarco, Morbidelli y Miller. Mientras, los hermanos Márquez estaban luchando entre ellos, con Marc sexto y Mir octavo.

Poco a poco, el leridano estaba cimentando su remontada y, a falta de 10 vueltas para el final de la prueba, ya era quinto, después de superar a Miller. No tardó en caer otra plaza más. En este caso su víctima fue Morbidelli que, sin embargo, le salió más peleón que sus anteriores contendientes. En la duodécima vuelta en Silverstone, la Yamaha de Fabio Quartararo sufrió una avería y dejó en la primera plaza a Bezzecchi, a 6 giros para el final. Las esperanzas del francés se acababan y provocaban la imagen de un desolado piloto que no hallaba consuelo después de la gran carrera que había hecho y haber estado tan cerca del triunfo.

La retirada del campeón francés dejó a Marc Márquez en la tercera posición. El piloto de Cervera, con la Ducati oficial, todavía sería capaz de recortar diferencias a Zarco, con problemas en su neumático delantero. Pero pilotaba con Morbidelli pegado, en la cuarta posición. Este no daría su brazo a torcer y provocó un mano a mano con el leridano que puso en pie a las gradas y tribunas de Silverstone. Morbidelli le pasó hasta tres veces en la última vuelta, con el correspondiente contraataque del leridano, que cruzó la meta con sólo 17 milésimas de ventaja sobre el italiano. Una vez más, fue Marc Márquez el que pudo con los ángulos decisivos para cerrar el podio. Àlex Márquez cruzó la línea de meta en la quinta posición, precediendo a Pedro Acosta, por el séptimo puesto final de Jack Miller. Aldeguer entró en la novena plaza, dos por delante de Mir, con la otra KTM, la de Maverick Viñales, en la duodécima posición.

En las cinco últimas carreras del Mundial de MotoGP ha habido cinco vencedores diferentes: los hermanos Marc (Catar) y Àlex Márquez (España), Bagnaia (Estados Unidos), Zarco (Francia) y Bezzecchi (Reino Unido). El triunfo de ayer de las Aprilia, el equipo del lesionado Jorge Martín, significó la segunda carrera seguida en la que no gana una Ducati, rompiendo la tendencia del inicio del Mundial. El próximo Gran Premio será en MotorLand, una carrera prevista para el 8 de junio.