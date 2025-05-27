De la Fuente llama a Gavi y a Fermín, que también jugará con la Sub’21

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El regreso a la selección del azulgrana Gavi y del bético Isco son las principales novedades en la lista de convocados para la Final Four de la Liga de Naciones, que dio a conocer ayer el seleccionador Luis de la Fuente. También citó a Fermín López, que hará doblete, puesto que también está convocado para la Sub-21 que afrontará en junio la Eurocopa de la categoría.

Gavi vuelve después de la grave lesión de rodilla que sufrió a finales de 2023 y que le hizo perderse la Eurocopa de Alemania, mientras que Isco no juega con España desde junio de 2019. En la lista de De la Fuente hay seis azulgranas: Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Fermín López, Lamine Yamal y Dani Olmo. El único madridista es el recién fichado Dean Huijsen, que lleva no obstante como jugador todavía del Bournemouth. En la Sub 21 están Gerard Martín, Pablo Torre y Fermín López. La Final Four se jugará la próxima semana. El técnico ha dejado fuera al portero del Espanyol, Joan Garcia y al azulgrana Iñigo Martínez.

El técnico elogió a Lamine Yamal, al que augura como futuro ganador del Balón de Oro. “El y su club lo hacen muy bien, es un chico muy maduro para la edad que tiene, que no olvidemos que tiene 17 años”, dijo.