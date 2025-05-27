Reválida para el Pons Lleida

Después de desaprovechar el sábado el primer match ball, el Pons Lleida afronta esta noche (20.30) el tercer y definitivo partido de cuartos de final del play off por el título en el que estará en juego la clasificación para las semifinales, ronda en la que el club listado nunca ha llegado en toda su historia.La plantilla inició ayer el desplazamiento en dos furgonetas.

“No es la mejor manera de viajar para afrontar un partido de esta importancia, pero entiendo la situación del club y dentro de las posibilidades que hay es la mejor manera de desplazarnos, pero evidentemente influye, aunque intentaremos que pese lo menos posible. Toca adaptarse”, señaló resignado el técnico Edu Amat, que no escondió que la baja de Torres “es muy importante”, pero reconoció que “el equipo ya está acostumbrado” a estas situaciones. “Es un jugador que nos ha aportado muchísimo durante toda la temporada y ahora vamos a jugar uno de los partidos más importantes del año sin él, pero también afrontamos la Copa sin Nico Ojeda y llegamos a la final. Los que estén seguro que darán un paso adelante y seremos capaces de suplir todo el trabajo que nos aporta Fran”, indicó.

En cuanto al partido, el técnico listado se espera un Liceo “más valiente de lo que lo fue aquí el pasado sábado. Al final ellos están en la misma situación que cuando vinieron a Lleida, es decir, que no pueden fallar, la única diferencia es que nosotros también nos encontramos igual. Vamos mermados físicamente y será algo a tener en cuenta en el planteamiento, pero me espero un partido más parecido al que jugamos este sábado que al primero de la serie en A Coruña”, explicó.

Amat tiene claro que toda la presión recae en el conjunto gallego, que es el favorito, pero no por ello renuncia a dar otra vez la sorpresa. “Cuando estás en la pista nunca quieres perder. Ahora mismo no pensamos en si es una buena temporada o no, o si es un éxito o no llegar hasta el tercer partido, ya habrá tiempo de hacer valoraciones más adelante. Ahora nos tenemos que centrar en jugar y competir este partido. Ya demostramos que somos capaces de hacerlo y sacar provecho de nuestras armas, veremos si lo podemos repetir y llevarnos el partido a nuestro favor”, dijo el técnico listado, que añadió: “tenemos que estar orgullosos del trabajo que estamos haciendo, pero aún quedan 50 minutos más una posible prórroga para que se decida esta eliminatoria. Que no piensen que porque nos ganaron en casa el sábado el Liceo ya está en semifinales”, avisó.

Hoy también se decidirá la eliminatoria entre Igualada y Calafell en la pista de los barceloneses.

Viaje por carretera para ahorrar más de 10.000 euros en billetes de avión

La directiva del Llista, muy a su pesar, ha tenido que optar esta vez por el coche en lugar del avión para hacer el desplazamiento a Galicia, el segundo en menos de dos semanas. El primero ya supuso un coste para las arcas de unos 7.000 euros, pero esta vez el precio de los billetes de avión superaba los 10.000. La expedición, con el presidente Enric Duch a la cabeza, partió ayer a las 15.15 horas desde el Onze de Setembre en dos furgonetas y tenía previsto llegar pasada la medianoche.