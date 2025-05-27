Xabi Alonso: “Recojo con mucho honor el legado de Ancelotti”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El nuevo entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, expresó ayer durante su presentación que recoge “con mucho honor” el “legado” de Carlo Ancelotti, defendiendo que “sin su maestría” no estaría ahora al frente del banquillo blanco. El vasco, que firma hasta 2028, recalar en el club para empezar “una nueva etapa” y siente que llega en “un buen momento” en el que “hacer cosas que enciendan al madridismo”, desarrollando un juego “ambicioso” y “proactivo”.