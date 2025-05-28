El Solsona, subcampeón de Catalunya sub-20

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El equipo sub-20 masculino del CB Solsona escribió este fin de semana en Roses una página histórica al conquistar el subcampeonato de Catalunya de nivel A-1, después de alcanzar el primer lugar de la Territorial de Barcelona y el primero de la Liga. El equipo del Solsonès, que en semifinales derrotó al Vilassar de Dalt gracias a un triple desde el centro de la pista y en el último segundo (84-87), solo cedió en la final ante el CB Tarragona por 85-64. El equipo lo forman Biel Font, Denís Ferrer, Unai Rodríguez, Pablo Vázquez, Daniel Sances, Ton Garriga, Issouf Diallo, Ferran Casas, Jordi Mas, Roger Cases y Ganja Costa. “El equipo no se queda tanto con el resultado del domingo en Roses, que es excelente, sino con los momentos vividos y las experiencias, que no olvidaremos durante mucho tiempo”, dijo el técnico Toni Ribalta.