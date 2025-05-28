Gabriel, al Europeo

La leridana Ramona Gabriel acudirá dentro de dos semanas, a mediados de junio, al Campeonato de Europa de maratón de BTT, después de conquistar este pasado domingo en León el título de campeona de España de la especialidad.

La ciclista de Ponts ha completado un mes de mayo pletórico. Lo comenzó conquistando la Titan Desert Marruecos, su primer título en Dúo Mixto haciendo pareja con Toni Moreno y que se añade a los dos individuales que ya poseía (además de dos segundos puestos y cuatro terceros); luego, hace una semana, se alzó en Bescanó (Girona) con el título de Catalunya de la modalidad de gravel, y este pasado domingo ganó el Estatal de maratón por segundo año consecutivo, estos dos últimos éxitos en la categoría de Máster 40 en la que se estrenó el año pasado.

Este triplete le ha animado a hacer su debut en un Campeonato de Europa de maratón, que tendrá lugar el 8 de junio en Génova, sobre un circuito exigente de unos 80 kilómetros de recorrido y más de 2.000 metros de desnivel. “He ido encadenando buenos resultados durante este mes de mayo y me siento preparada para afrontar un campeonato como este, por eso hemos decidido acudir”, señaló la pontsicana, que tiene claro que su objetivo primordial será “disfrutar”, aunque su gen competitivo no evita plantearse retos más ambiciosos, incluido subir al podio de su categoría. “El objetivo principal es vivir la experiencia, porque nunca he podido competir en un Europeo de maratón, y más en el extranjero, pero si pudiera rascar un podio ya sería genial. No sé cómo me encontraré aquel día, pero ahora me encuentro bien y soy optimista”, señaló.

Ramona Gabriel, de 41 años, ganó el Estatal de maratón de su categoría de forma holgada, con unos 15 minutos de ventaja sobre la segunda clasificada, además de clasificarse décima de la general, compitiendo con ciclistas de las categoría Pro, Elite y máster 30, con cerca de 80 mujeres participantes.