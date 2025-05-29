El Lleida Handbol, homenajeado en la Paeria y la Diputación por su ascenso

Las plantilla del Lleida HC, con los representantes municipales en la recepción en la Paeria. - MARIO GASCÓN

El equipo femenino del Lleida Handbol recibió ayer homenajeado por partida doble por su reciente ascenso a División de Honor Oro, ya que tanto la Paeria como la Diputación de Lleida recibieron ayer a la plantilla y cuerpo técnico del equipo leridano, que hace 10 días ganó la Final Four celebrada en Zaragoza para subir a la categoría de plata.

En primer lugar, el Lleida Handbol visitó la Paeria, donde el alcalde, Fèlix Larrosa, presidió la recepción y destacó que “el balonmano es un deporte que contribuye a una Lleida más saludable, donde la suma de todos hace que seamos más ciudad, más capital”. Posteriormente, el equipo se dirigió a la Diputación, donde el presidente del ente provincial, Joan Talarn, remarcó “la importancia de una planificación deportiva responsable”.