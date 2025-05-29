El urgelense Pol Moya, oro en los Juegos de los Pequeños Estados

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El atleta olímpico Pol Moya, nacido en La Seu d’Urgell, se ha proclamado campeón de los 800 metros de atletismo, representando a la selección andorrana en los Juegos de los Pequeños Estados de Europa, cuya vigésima edición se está celebrando en el Principat d’Andorra. Moya, de 28 años, es actualmente atleta del Futbol Club Barcelona. En su infancia jugó en las categorías de base del Club Hoquei Cadí de la capital del Alt Urgell, donde compitió en hockey sobre patines. Moya es el actual poseedor del récord andorrano de los 800 metros y representó al Principat en los Juegos Olímpicos de Río 2016. El corredor de medio fondo vuelve a competir hoy en la prueba de los 1.500 metros.

También en atletismo, el andorrano Nahuel Carabaña ha obtenido el oro en los 3.000 metros y Jeanne Cros se ha colgado el bronce en la prueba femenina. En el mismo deporte, Jessica Martín ha conquistado la medalla de oro en los 10.000 metros, mientras que el relevo mixto 4x100 formado por Pau Blasi, Fiorella Chiappe, Eloi Vilella y Duna Viñals se llevó la medalla de bronce.

En la piscina de Serradells, también ha ganado otro oro Kevin Teixeira, en los 800 metros libres de natación. En kárate, Paula González ha quedado primera en kumite femenino -50 kg, mientras que Maria Urbiego ha conseguido el bronce en Kata. En judo, Lia Povedano y Marc Reig han quedado en tercera posición.

Ayer, Kevin Teixeira se impuso en los 1.500 metros libres de natación, consiguiendo de esta forma su segundo oro en el certamen, mientras que Nadia Tudó fue plata en los 200 estilos. También se hizo con un oro el andorrano Silvio Moreira en la categoría de kata.