Mollerussa reunirá a 110 jugadores el fin de semana

Mollerussa será la sede del próximo Campeonato de Catalunya de selecciones territoriales de hockey patines, en las categorías infantil masculina y femenina sub-15 (FEM15), organizado por la Federación Catalana de Patinaje. La competición se celebrará este sábado y domingo en el pabellón municipal de Mollerussa, con el apoyo del pabellón de Bell-lloc, que acogerá también algunos de los encuentros del campeonato.

En esta edición, el campeonato contará con la participación de seis selecciones en la categoría infantil masculina: Barcelona Norte, Barcelona Sur, Girona, Tarragona, Lleida y la invitada Andorra, que vuelve a unirse a la competición como parte de la colaboración que mantiene con la federación en el programa de alto rendimiento.

En la categoría femenina sub-15, una de las novedades destacadas es la ampliación de la representación de Barcelona, dividida en dos selecciones (norte y sur, siguiendo el ejemplo de la competición masculina), lo que eleva el total a cinco equipos: Barcelona Norte, Barcelona Sur, Girona, Tarragona y Lleida.

El torneo reunirá a más de 110 jugadores y jugadoras, acompañados por sus respectivos cuerpos técnicos, lo que representa una importante movilización deportiva y logística para la capital del Pla d’Urgell.

Durante la presentación oficial, representantes de la Federación Catalana de Patinaje, de los ayuntamientos de Mollerussa y Bell-lloc y del Club Hoquei Mollerussa, anfitrión local, coincidieron en destacar la importancia de estos eventos para fomentar el deporte de base y los valores del respeto, el esfuerzo y la convivencia. Además, se subrayó especialmente el crecimiento del hockey femenino, con una participación cada vez más sólida y diversa.

En el ámbito deportivo, los representantes federativos celebraron que este campeonato representa el cierre de una etapa para muchos jugadores y jugadoras que dejarán la categoría infantil para dar el salto a la juvenil, un paso clave en su formación tanto deportiva como personal. Las finales se disputarán el domingo por la tarde en Mollerussa, donde también tendrá lugar la ceremonia de entrega de premios posterior a los partidos definitivos.