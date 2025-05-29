Objetivo: 4.500 abonados

El Hiopos Lleida no ha esperado a que acabe hoy la presente temporada y ayer ya presentó la nueva campaña de abonados para la 2025-2026, en la que el gran objetivo es alcanzar los 4.500 abonados, medio millar más de la actual. Para ello ha decidido mantener el mismo precio a los abonados que renueven su carnet, como ya adelantó SEGRE, mientras que las altas tendrán un incremento de entre un 5 y un 6 por ciento.

La campaña arranca hoy para las renovaciones, cuyo plazo acabará el 10 de junio, mientras que del 12 al 16 del mismo mes los abonados que hayan renovado podrán cambiar de ubicación. A partir del 25 de junio se abrirá la campaña a nuevos socios, con los 500 abonos nuevos más los que no se hayan renovado. El carnet incluye 15 partidos, ya que los otros dos serán Día del Club, aunque a precios reducidos para los abonados.

Con el lema El Barris s’ha de viure, el club espera convencer a los indecisos para que vivan la experiencia, “porque los que la viven, repiten seguro”, apuntó ayer su presidente, Albert Aliaga, que también hizo autocrítica al no haber conseguido llenar el pabellón en algunos partidos. “Pensábamos que con 4.000 abonados y la gente que vendría a probar la experiencia y compraría entradas sería suficiente, pero hemos visto que en algunos partidos hemos echado a faltar más gente”, dijo. También reiteró que el club “va a dar un paso adelante” la próxima temporada a nivel presupuestario, y que “queremos hacer algo más para que el pabellón esté más lleno”. No obstante, dejó claro que “lo haremos de una manera sostenible, con un punto de locura de los que estamos aquí, porque si no, no estaríamos, pero con las ideas claras y los pies en el suelo”, señaló.

Aliaga se mostró optimista en conseguir los 4.500 abonados. “La temporada pasada se quedaron fuera más de un centenar de aficionados, pero tenemos que tener claro dónde queremos estar y hasta dónde queremos llegar, y lo tenemos que hacer entre todos. Hay que encontrar la fórmula para que la gente venga, y creemos que podemos llegar a los 4.500”, aseguró.

El Hiopos cierra hoy la Liga en Girona con un partido intrascendente

Después de ocho meses de competición, algo más de siete de ellos lidiando por una permanencia que consiguió faltando cuatro jornadas para el final, el Hiopos Lleida cierra hoy (20.30) la temporada con un partido sin ninguna trascendencia en la pista del Girona, un rival que también está salvado después de la derrota sufrida el domingo por el Granada. Los dos equipos llegan a la cita empatados a once victorias y el único aliciente es ver quién de los dos logrará la duodécima y quedará por delante.

Gerard Encuentra reconoció ayer que el hecho de no haber nada importante en juego supone un problema para motivar a los jugadores. “Sin un aliciente competitivo alto hay que intentar acabar la temporada con el mejor sabor de boca posible, por nosotros y por los aficionados que se puedan desplazar, dar una buena imagen. Está claro que son unos días complicados, sobre todo a nivel mental, porque muchos jugadores ya están pensando en hacer las maletas y regresar a casa, y siempre cuesta más este tipo de partidos, pero intentaremos dar nuestra mejor versión”, indicó. De hecho, la mayoría de jugadores extranjeros regresan a sus países este mismo viernes.