Tres españoles, a cuartos en el Europeo de Cervera

Los participantes en el Europeo del cuadro 47/2 posan juntos ayer antes de iniciar la competición.

El Campeonato de Europa de billar que se está disputando en Cervera está ofreciendo un espectáculo de primer nivel en la modalidad del cuadro 47/2, donde varios jugadores han demostrado una precisión extraordinaria al cerrar partidas a 200 carambolas en una sola tirada. Destacan las actuaciones del francés Gerimont, el belga Niessen y el checo Gretillat, siendo especialmente llamativo el enfrentamiento entre Gretillat y el campeón de Europa Arnim Kahofer, que finalizó con un contundente 200 a 0 tras fallar Kahofer la contrasalida.

Al cierre de esta edición, tres españoles —los catalanes Esteve Mata y Joan Espinasa, junto al valenciano Raúl Cuenca— habían logrado clasificarse para los cuartos de final, que se disputarán hoy a partir de las 9.30. Las semifinales tendrán lugar a las 13.30, mientras que la gran final está programada para las 17.30.

Entre los favoritos al título figuran el actual campeón holandés Raymund Swertz y el belga Patrick Niessen, subcampeón en la edición anterior y ganador en Cervera en 2005.

También cuentan con opciones Esteve Mata, quien consiguió la plata en Cervera en esta misma modalidad en 2005, y Raúl Cuenca, reciente ganador del Europeo en la modalidad a la banda.

No obstante, hacer pronósticos resulta complicado en esta modalidad del cuadro 47/2, ya que la mayoría de participantes tienen capacidad para sentenciar una partida en una única entrada.