Barça, Girona, Espanyol y Betis, en la Copa Atlas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La VIII Copa Atlas Energía 2024, también conocida como el 34º Torneo Benjamín Atlètic Segre, celebrará hoy su fase final en Lleida. Un total de 32 equipos, divididos equitativamente entre las categorías sub-12 y sub-10, competirán por alzarse con los dos títulos en juego en el que se ha consolidado como uno de los torneos de fútbol base más destacados de España. El torneo, organizado por el Atlètic Segre, el Atlètic Lleida y Atlas Energía, podrá seguirse íntegramente por Lleida TV.

La concentración de toda la fase final en una única jornada constituye una de las principales novedades de la edición de este año de la denominada ‘Champions del fútbol base’, un torneo que no deja de crecer año tras año. Entre los grandes atractivos de esta edición destaca la participación de equipos de prestigio nacional. El FC Barcelona, Leganés y Nàstic acudirán al Campo Ramon Farrús con representación en ambas categorías, mientras que Girona, Espanyol y Betis presentarán únicamente sus benjamines (sub-10). Por su parte, Osasuna y Zaragoza participarán con sus equipos alevines (sub-12).

A estos conjuntos se suman los primeros equipos de los anfitriones Atlètic Segre y Atlètic Lleida, además de los clasificados en la fase previa. En sub-12 lograron su pase el Jabac Terrassa, Cerdanyola, Orgel·lia e Igualada, mientras que en sub-10 se clasificaron el Sabadell, Alcoletge, Tortosa Ebre y Parets.

En cuanto al formato de competición, los 16 equipos de cada categoría han sido distribuidos en 4 grupos de 4 equipos. En esta primera fase se jugará mediante el sistema de liguilla, enfrentándose todos contra todos dentro de cada grupo. Los dos primeros clasificados de cada grupo accederán a la fase eliminatoria, que comprenderá cuartos de final, semifinales y final.

La jornada comenzará con la fase de grupos desarrollándose desde las 8.45 hasta las 16.30. Posteriormente, la fase de eliminatorias tendrá lugar entre las 16.30 y las 20.00, con las grandes finales programadas para las 18.20 (categoría benjamín) y las 19.20 (alevín).

Lamine Yamal deslumbró en la edición de 2017 del torneo

Lamine Yamal, que el próximo 13 de julio cumplirá 18 años, está siendo una de las grandes sensaciones del fútbol mundial tras su irrupción en el primer equipo azulgrana. Un talento diferencial que se vislumbraba ya cuando en 2017 en el torneo de la Copa Atlas fue elegido el mejor jugador de la competición y su equipo, el Barça, se proclamó campeón en la categoría benjamín. Al técnico leridano Jaume Joan Rius no le sorprende “la calidad y el desparpajo” que está demostrando en la máxima categoría, pese a su corta edad, porque le conoce bien de las selecciones inferiores de Catalunya. “Es un futbolista que juega por instinto, es diferente y es diferencial. Además, es descarado, no le pesa la presión y tiene una fuerza mental impropia de su edad”, concluye.