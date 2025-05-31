El Lleida comunicó que buscaría soluciones hasta el 30 de junio, no ha solicitado aún entrar en preconcurso

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El día después del escueto anuncio del Lleida CF comunicando que habían fracasado unas negociaciones con un grupo inversor y con la supervivencia del club pendiendo de un hilo, mientras se acerca el plazo límite del 30 de junio hay más incertidumbres que certezas. A la espera de que convoque el Lleida CF una rueda de prensa para dar explicaciones, el panorama que se contempla, salvo milagro, es que o bien el club convoque el preconcurso que anunció en su día el adjunto a la presidencia Marc Torres, o que finalmente la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le descienda administrativamente por deudas (jugadores, staff técnico, arbitrajes y sanciones).

El preconcurso no parece la opción más probable, pues ya la hubiera ejercido el Lleida CF y, de hecho, hasta le hubiera favorecido de cara a un comprador. Y en cuanto al descenso administrativo se abre una posibilidad para que la plaza continúe en la ciudad. Según el artículo 119.6 del Reglamento General de la RFEF, cuando se produce una vacante por razones distintas al descenso por méritos deportivos, tienen prioridad para ocuparla los equipos de la misma categoría y grupo que hubieran descendido deportivamente. Serían, por este orden de prioridad, Cornellà, Peña Deportiva, Alzira, Mallorca B y Badalona Futur. La RFEF fijaría el precio que, en el caso del Lleida CF sería de unos 300.000 euros, y si ninguno de ellos estuviera interesado o no cumpliera con el pago, la vacante podrá ser ocupada por clubes de inferior categoría pertenecientes a la misma federación territorial, siempre que hayan manifestado su interés dentro del plazo establecido y hayan realizado el ingreso económico correspondiente. Y aquí es donde la prioridad la tendría el Atlètic Lleida, que quedó segundo en la Liga, pero no pudo ascender. En ese caso la plaza se quedaría en la ciudad y sin tener que afrontar la deuda de unos cinco millones que pesa como una losa en el Lleida CF.

Por otra parte, en la Paeria no se ha recibido ninguna propuesta para jugar en el Camp d’Esports. Y es que en Tercera RFEF al Atlètic Lleida no le convendría y tampoco al AEM, excepto en partidos puntuales. Mientras tanto, queda un mes por delante para la solución.

Reunión con la Paeria del nuevo proyecto de fútbol popular

La asociación Amics del Lleida, principal impulsora del proyecto de fútbol popular que quiere dar continuidad al legado del Lleida CF si desaparece, anunció ayer en X que mantuvo una reunión con el alcalde, Fèlix Larrosa, y el concejal de Deportes, Jackson Quiñónez, para exponer el proyecto, que cuenta con el apoyo de las peñas Rudes Lleida, És Un Sentiment, Blues Nord y también de la Nucli Bordeus del Hiopos Lleida.

Amics del Lleida destacó el “tono positivo y constructivo” de la reunón para formalizar un proyecto que la mayoría de peñas entienden que debe ser el paso a seguir para mantener el legado del club. La única que no firmó el comunicado fue la Molo Esportiu, que contactada por SEGRE, expresó que “el anuncio del jueves fue un jarro de agua fría” y fue escéptica de cara al futuro: “Veremos qué pasa, pero seguro que no animaremos al Atlètic Lleida”, expresaron desde el grupo.