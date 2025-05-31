“Lamine es un genio, pero tiene 17 años y debemos ayudarle”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, señaló ayer la importancia de trabajar duro, además de disfrutar, consejo que da a su jugador Lamine Yamal para que pueda rendir al más alto nivel en los próximos años, mientras que celebró su renovación y el poder centrarse en el presente y futuro inmediato de un grupo al que todavía le ve margen de crecimiento, más allá de celebrar haber ganado tres trofeos en su primer año en ‘Can Barça’.

“Si quieres jugar los próximos 15 años a este nivel, tienes que entrenar muy bien y también mentalmente tienes que estar al máximo nivel y esto es lo importante y él es listo (Lamine). Pero no siempre se trata de disfrutar de todo, también hay que trabajar”, manifestó el técnico en una entrevista a Barça One.

“Lo digo a menudo, Lamine Yamal es un genio y tiene 17 años, creo que tenemos que ayudarle. Esperemos que él quiera, que le cuidemos también porque es joven y ahora en este momento todo parece que es fácil, pero no es fácil”, añadió. “Al final, en el Barcelona siempre es así, tienes que ganar títulos y por supuesto en la primera temporada ganamos tres títulos y al final es muy bueno. Pero también es muy bueno hablar con Bojan y Deco sobre los próximos años, no se trata solo de un año, sino del siguiente y ya veremos qué pasa”, apuntó un Flick que tenía contrato hasta 2026 y que acaba de renovar hasta 2027.

Por otra parte, Wojciech Szczesny seguirá en el Barça al menos una temporada más. Solamente falta que se acaben de cerrar todos los puntos pendientes del nuevo contrato. Firmará por una temporada más y posiblemente otra opcional

Asimismo, Juliano Belletti será el nuevo entrenador del Barça Atlètic para la próxima temporada. El filial descendió a Segunda RFEF.