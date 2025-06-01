El Alpicat se despide de la máxima categoría del hockey al perder en Sant Just (4-3)

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Lleidanet Alpicat ha descendido esta tarde a la OK Plata, un año después de su ascenso a la máxima categoría del hockey estatal, al perder en el tercer y decisivo partido del play out en la pista del Sant Just por 4-3. Los leridanos han tenido en todo momento opciones de victoria, pero al final, y como ha sucedido a lo largo de toda la temporada, no han podido ganar fuera de casa.

Y eso que el equipo entrenado por Jordi "Sito" Expósito se ha puesto por delante en el marcador, cuando Iago Vázquez ha establecido el 0-1 en el minuto 4 de la primera parte . En un partido como este, marcar primero parecía de entrada fundamental, y el Alpicat ha logrado mantener esta mínima ventaja hasta el descanso. Sin embargo, el inicio de la segunda parte ha sido fatídico, ya que el Sant Just ha remontado el marcador gracias a sendos goles de Iñaki Cabezas y Xavi Crespo. Los de "Sito" Expósito han reaccionado y Mats Zilken, de penalti, ha firmado el 2-2 en el minuto 34. Los locales se han vuelto a poner por delante de la mano de Joan Pujalte, que ha marcado el 3-2 en el minuto 41. Los últimos minutos han sido un cara o cruz en los que cualquiera de los dos equipos podía haber ganado. Una de las claves ha sido un lanzamiento directo que hubiera podido suponer el empate y que Zilken no ha podido transformar. Acto seguido, el Sant Just también ha fallado uno , pero Cabezas ha marcado el 4-2 de penalti a falta de poco más de un minuto. A 30 segundos del final Zilken ha firmado el 4-3 definitivo que no ha evitado la derrota del Alpicat y, con ello, el descenso.