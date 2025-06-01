El Balaguer triunfa en Tàrrega

Publicado por Francesc Gasull Creado: Actualizado:

El Balaguer se proclamó campeón del Torneig Ciutat de Tàrrega, en categoría cadete, que se disputó ayer en las instalaciones municipales Joan Capdevila de la capital del Urgell. El equipo de la capital de la Noguera se impuso en la final al anfitrión, el cadete A la Escola de Futbol UE Tàrrega, por 2-0. El tercer puesto fue para el Atlètic Segre, que se impuso al cadete B de la EF Tàrrega también por 2-0.

Ocho equipos divididos en dos grupos afrontaron el torneo. En el Grupo A estaban el cadete A de la EF Tàrrega, la EF Mascançà, el Lleida CF y el Atlètic Segre. Y el Grupo B lo formaron los cadetes B y C de la EF Tàrrega, el CF Balaguer y el Olímpic Artesa de Segre.

Los dos primeros clasificados de cada grupo accedían a la fase oro que dilucidaba el título y los dos últimos también disputaban la llamada fase plata. En el Grupo A acabó primero el cadete A de la EF Tàrrega tras empatar a cero con la EF Mascançà, derrotar por 3-1 al Atlètic Segre y por 3-0 al Lleida CF. Segundo de este grupo acabó el Atlètic Segre, que venció por 1-0 al Lleida y goleó por 6-0 a la EF Mascançà, con la única derrota ya reseñada ante la EF Tàrrega A.

En el Grupo B se impuso el Balaguer que goleó al cadete C de la EF Tàrrega (5-0) y al Olímpic Artesa de Segre (4-0), empatando a cero con el cadete B de la EF Tàrrega. Segundo fue el cadete B de la EF Tàrrega que cosechó tres empates.

En las semifinales por el título el cadete A de la EF Tàrrega venció al cadete B por 2-0, mientras que el Balaguer derrotó al Atlètic Segre por 1-0.

En la fase plata, la primera semifinal registró la victoria del Lleida sobre el cadete C de la EF Tàrrega por 3-0, mientras que en el otro partido la EF Mascançà goleaba por 6-0 al Olímpic Artesa de Segre.

Hoy se disputarán otras dos categorías que son el III Torneig Ciutat de Tàrrega sub-13 y el sub-14. Y el fin de semana del 7 y 8 de junio se disputarán las categorías sub-9, sub-10, sub-11 y sub-12.