El Cadí La Seu consigue un ascenso histórico a Nacional Catalana

El Cadí La Seu consiguió ayer un histórico ascenso a Nacional Catalana, categoría en la que jugará la próxima temporada por primera vez en su historia. Llegó a la última jornada de Liga como líder del Grupo B, con dos puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Manlleu, con lo que dependía de sí mismo para certificar el ascenso. Tenía que ganar y no falló, firmando una victoria por 6-3 sobre el Bigues i Riells. El dominio leridano en Primera Catalana ha sido notable, ya que en el Grupo A la semana pasada ascendió como líder el Mollerussa.

“Es un hecho histórico”, explicaba tras el partido el presidente del Cadí La Seu, Joan Garreta. “Somos un club pequeño que empezamos desde la base y llevamos años luchando, formando jugadores, viendo como cuando llegan a júniors muchos se van y este es para nosotros un gran éxito”, añade.

“Nunca hemos estado en Nacional Catalana, solo una vez, hace unos años, nos clasificamos para los play off pero este año tenemos una gran plantilla, un club fantástico y una afición que nos ha empujado en cada jornada”, explica Garreta, quien recuerda que “el play off ya lo teníamos asegurado pero para subir teníamos que ganar o esperar al resultado que hiciera este domingo el Manlleu. Pero ya no hace falta. Con el esfuerzo de todos hemos conseguido un gran éxito”, insiste.

El Club d’Hoquei i Patinatge Artístic Cadí La Seu d’Urgell se fundó en 1987, en Arfa y, desde 1995 ya está asentado en La Seu. Cuenta con más de 80 jugadores, de los que un 15 por ciento son niñas y compite con 7 equipos federados.