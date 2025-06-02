Catalunya da la cara ante Chile

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

❘ Sant Joan despí ❘ La selección catalana, en la que jugaron las leridanas Alba Caño y Andrea Gómez, cayó ayer por 2-3 ante Chile en un amistoso en el que el combinado sudamericano cimentó su victoria en los goles de Araya, Keefe y Balmaceda en el primer tiempo y en el que el equipo catalán, que fue de menos a más y consiguió dos tantos de una decisiva Judit Pablos en el segundo tiempo, pecó de imprecisión.

Las futbolistas de Luis Mena, que a diferencia de las de Xavi Llorens, sin más compromisos internacionales en el horizonte, preparan su participación en la Copa América del próximo mes de julio, saltaron al verde del Estadi Johan Cruyff con un planteamiento conservador y aguantando la posesión de las catalanas.

El dominio local del esférico, sin embargo, no fue suficiente para generar ocasiones claras, y en los primeros compases las de Llorens no se acercaron apenas a la portería defendida por Canales. En cambio, las chilenas se colocaron con un marcador muy favorable de 0-3.

Pero el combinado catalán cambió de cara por completo tras el tercer tanto, y Bruna Vilamala tuvo la respuesta prácticamente instantánea, –la más clara de las locales hasta entonces–, pero Olivares salvó sobre la línea de gol.

Los múltiples cambios –un total de once–, rehicieron por completo al cuadro local, que terminó con un final trepidante buscando sin descanso el gol del empate. Antes, dos tantos de la delantera Judit Pablos, habían recortado distancias hasta colocar a las de Llorens a un solo gol de ventaja.

La futbolista del RCD Espanyol, con una diana en el minuto 73 y otra en el 80, poco después de entrar, revolucionó el choque con un primer gol que cazó tras el despeje del rival al intento de su compañera Kanteh, y otro que consiguió definir tras un rebote sobre la defensa rival.

Con todo, el cuadro catalán, que no pudo contar con las jugadoras que están con la selección española, lo intentó hasta el final, pero fue el equipo chileno quien terminó levantando el trofeo en un duelo amistoso que volvía a jugar Catalunya más de un año después.