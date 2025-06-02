Descenso cruel del Alpicat

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

ElAlpicat no jugará la próxima temporada en la máxima categoría del hockey estatal. La derrota que sufrió ayer en la pista del Sant Just, 4-3 en el partido decisivo de un play out muy equilibrado entre ambos rivales, le condena al descenso a la OK Liga Plata, desde donde intentará regresar a la élite en la que ha vivido un año histórico.

El partido de ayer fue una muestra de lo que ha sido la temporada para el Alpicat. Necesitaba ganar y tuvo la victoria muy cerca. Luchó hasta el último segundo, tuvo a su rival contra las cuerdas durante mucho tiempo... le faltó muy poco para ganar y quedarse en la OK Liga. Como le faltó muy poco durante todo el curso para haber ganado algún partido más y sumar unos puntos que le hubieran evitado disputar este cruel play out. Siendo un equipo difícil de ganar en su pista, ha pagado su falta de resultados como visitante. De hecho, se va de la máxima categoría sin haber logrado ganar ni un partido fuera.

Ayer protagonizó un duelo trepidante en La Bonaigua de Sant Just. Consciente de que solo le valía la victoria, salió a por ella desde el saque inicial. Muy pronto se tuvo que parar el partido durante ocho minutos para reparar una valla que se había roto. El parón no afectó a los de Sito Expósito. Su presión provocó que en poco más de dos minutos los locales acumularan ya cuatro faltas. Iago Vázquez, en una contra, pudo marcar a los tres minutos y ya no falló en la siguiente acción ofensiva de los leridanos y, en una gran jugada personal, puso el 0-1 en el minuto 4. Todo un golazo.

El Sant Just reaccionó y ello hizo que el partido se desarrollara con un ritmo muy alto, continuas llegadas y problemas para ambos equipos a la hora de mantener la posesión de la bola. Mats Zilken pudo ampliar diferencias con un buen remate en el minuto 12 que salió fuera pos poco y el equipo local veía como sus llegadas topaban con un infranqueable Xavi Bosch.

En el minuto 15 David Ballestero cometió penalti y el lanzamiento de Xavi Crespo lo detuvo el meta del Alpicat, que también reaccionó de forma espectacular al remate en segunda opción del propio Crespo. Iñaki Cabezas tuvo una muy clara en el 20 y, con 0-1, el partido llegó a la media parte.

En la segunda parte de nuevo pudo marcar el Alpicat con un buen remate de Marc Vázquez, pero quien encontró el gol fue el Sant Just. Iñaki Cabezas firmó el 1-1 en el minuto 29 en una jugada personal y ello animó al equipo local, que intensificó sus ataques. Tres minutos más tarde Ballestero vio la tarjeta azul y el lanzamiento directo de Joan Pujalte salió fuera. Pero Xavi Crespo encontró el gol con un remate en el minuto 33 para poner el 2-1.

El Alpicat reaccionó de inmediato y, en el 34, Mats Zilken volvió a equilibrar el marcador al transformar un penalti que significaba el 2-2. Pasaban los minutos y el partido seguía intenso y abierto.

El Sant Just, que jugó también un gran partido, se encontraba en estado de gracia y, después de que Burguillos fallara una clara ocasión en el minuto 38, el equipo barcelonés volvió a ponerse por delante en el marcador. Fue en el minuto 41 y con un remate de Joan Pujalte que no pudo detener Bosch. El Sant Just quería sentenciar y casi lo consiguió tres minutos más tarde, en el 44, pero el meta leridano hizo una excelente intervención a un intencionado remate de Iñaki Cabezas.

El tiempo jugaba en contra del Alpicat, que buscaba ataques rápidos para poder disponer de más opciones de gol. Así se llegó a los dos últimos minutos de partido que fueron igual de intensos que el resto y en ellos hubo ocasiones para ambos equipos.

Con 9-9 en faltas, en el minuto 48 el Sant Just cometió su décima infracción. Mats Zilken tenía la oportunidad de empatar, pero erró el lanzamiento. Y en la siguiente jugada el que cometió la décima falta fue el Alpicat. Pujalte podía sentenciar, pero también falló el lanzamiento, con lo que el 3-2 seguía dejando el partido muy abierto.

A falta de 1:31 Sito decidió jugársela y retiró al portero para poner a cinco jugadores de pista. No salió bien, porque el Alpicat perdió la bola, Xavi Crespo se encaminó hacia la vacía portería leridana y un jugador del Alpicat, en el intento de impedir su remate, cometió penalti. Cabezas ya no falló en esta ocasión y anotó el 4-2.

Mats Zilken, a falta de 30 segundos, cazó una bola en el área local y marcó el 4-3. Pero ya no había tiempo. El crono corrió a favor del Sant Just, que celebró una victoria que valía una permanencia. Pero para el Alpicat era la condena y el descenso a la OK Liga Plata.

n“Estamos tocados”, reconocía tras el partido el entrenador del Alpicat, Jordi “Sito” Expósito que, no obstante, valoraba la temporada que ha hecho el equipo en su debut en la OK Liga. “Es una lástima, hemos estado muy cerca. De hecho, todo el año hemos estado muy cerca, hemos podido ganar muchos partidos más”, explicaba.

Del decisivo encuentro de ayer dijo que “hemos tenido ocasiones para ganar, postes, directas...no ha salido bien. Pocas cosas puedo recriminar al equipo en cuanto a actitud y esfuerzo” y añadía que “la temporada ha servido para que el Alpicat se haya dejado ver en la OK Liga, a donde sin duda queremos volver. El equipo ha hecho un gran año que recordaremos con el tiempo”.Valoraba que “aquí, en Sant Just, en un escenario complicado, hemos apretado al rival hasta el último minuto y hemos podido ganar, pero no ha podido ser. No hemos obtenido el resultado que queríamos”. En cuanto a su futuro señaló que “en las próximas semanas nos reuniremos con el club para tomar decisiones”.