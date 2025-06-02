El Borges gana el título por equipos en el Campeonato de Catalunya

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Enoli Borges Vall logró el título por equipos en el Campeonato de Catalunya absoluto de tenis de mesa, que se ha disputado durante el fin de semana en Vic. El conjunto leridano superó al Olot en la final por un claro 3-0. Joan Masip consiguió el primer punto para los leridanos después de imponerse por 3-0 a Arnau Pons (11-9, 11-4 y 11-9). El segundo set fue para Marc Duran, que superó a Rafael de las Heras por 3-1 (11-5, 5-11, 11-4 y 11-5). El tercer punto lo sumó Norbert Tauler, que remontó a Diogo Pinho y acabó ganando 3-1 (5-11, 11-6, 11-3 y 11-9). El Borges había logrado la primera posición de su grupo después de superar al Vic por 3-0, mientras que el Badalona no acudió a la cita. En semifinales, el equipo leridano tuvo que aplicarse al máximo, pues superó al CN Mataró por un ajustado 3-2. Los dos puntos definitivos los sumaron Duran y Tauler, después de que el conjunto de Mataró se colocara con un peligroso 1-2.

El club de Les Garrigues también logró ayer cinco podios en el Campeonato de Catalunya individual. Joan Masip fue segundo al perder la final ante Iker González, mientras que Marc Duran fue bronce. En dobles, Cesc Carrera se colgó el oro, y Masip fue plata, mientras que en dobles mixtos fue bronce.