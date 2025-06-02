Fiesta final de ‘Referents’

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

Cerca de un centenar de escolares de sexto de Primaria de ocho centros educativos de Lleida (Santa Maria de Gardeny, Lestonnac, Ciutat Jardí, Joan Maragall, Príncep de Viana, Pardinyes, Torre Queralt y Països Catalans) se congregaron ayer en las instalaciones de Inefc para celebrar la fiesta de clausura del proyecto Referents, una iniciativa impulsada por FemBase, con el apoyo de Ilerna y la Paeria y la colaboración del Consell Esportiu del Segrià, Inefc Lleida y Plusfresc, que pretende acercar el deporte y sus valores a las escuelas leridanas. La celebración multideportiva, que contó con la presencia de representantes de los clubes implicados en la iniciativa (Força Lleida, AEM, Lleida Llista, Lleida CF, Atlètic Lleida, Balàfia Vòlei, Rugby Inef Lleida y Lleida Handbol), permitió a los escolares practicar hasta seis deportes distintos relacionados conestas entidades que, a lo largo de todo este curso, les han acercado las experiencias que han aprendido a través de fútbol, baloncesto, voleibol, rugby, hockey y balonmano.

Asimismo, la fiesta también contó con la presencia del paer en cap, Fèlix Larrosa, el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, y la directora adjunta de Ilerna, Núria Jové, que han coincidido en la necesidad de dar continuidad al proyecto. Tras una larga matinal festiva en la que tanto escolares como sus familias, disfrutaron del deporte, se hizo entrega de medallas a los alumnos y placas de reconocimiento a escuelas y clubes implicados en la iniciativa.