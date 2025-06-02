Lleida, tercera en el Catalán de hockey patines

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las selecciones territoriales leridanas de hockey sobre patines que competían en el Campeonato de Catalunya, tanto la infantil masculina como la Fem15, finalizaron en tercer lugar en la competición que concluyó ayer en Mollerussa y que tuvo como subsede Bell-lloc.

El equipo infantil masculino, que el sábado se había clasificado para las semifinales, perdió ante la selección de Barcelona Nord por 4-2. Pero se desquitó en el partido por el bronce al derrotar por 3-2 a Tarragona con goles de Àlex Soca, Pau Cortijo y Aleix Gutiérrez. Este último, jugador del FC Barcelona, acabó el torneo con 11 goles. En la fase previa marcó 3 a la selección de Girona y 5 a la de Barcelona Sud. Luego, en semifinales, anotó los dos de Lleida ante Barcelona Nord y en el partido por el bronce, uno. El título catalán infantil masculino se lo llevó Barcelona Nord, que derrotó a Barcelona Sud por 3-0.

Por lo que respecta al Catalán Fem15, que se disputaba por el sistema de liguilla, la selección leridana también acabó en tercer lugar. Después de 4 partidos, ganó uno a Tarragona (6-1), empató otro ante Barcelona Sud (4-4) y perdió dos con Barcelona Nord (8-4) y Girona (4-2). El primer puesto fue para Barcelona Nord, seguida de Girona. Cuarta fue Barcelona Sud y quinta Tarragona.