Aliaga: “Queremos hacer un proyecto más ambicioso”

Eléctrica Serosense se suma como patrocinador- El Força Lleida y Eléctrica Serosense han formalizado un acuerdo de patrocinio que ayudará a la consolidación del proyecto del club en el baloncesto de élite estatal. Firmaron el acuerdo el presidente del club, Albert Aliaga y la gerente de Elétrica Serosense, Montse Montull. La empresa se fundó en Seròs en 1903 y es un referente del sector.

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El presidente del Hiopos Lleida, Albert Aliaga, no dudó en calificar de “temporada histórica” la de su estreno en la ACB y ya plantea una segunda campaña en la élite con más ambición, mientras confía en cerrar lo antes posible las renovaciones que han ofrecido a los jugadores con los que el club quiere contar la próxima temporada. “Ahora mismo no somos conscientes de lo que hemos hecho, es realmente histórico y todos los que estamos dentro del proyecto y toda la sociedad de Lleida estamos muy orgullosos”, explicó en una entrevista al programa “Lleida en Joc”, de Lleida TV. De cara al próximo curso dijo que el club trabaja en “hacer un proyecto un poco más ambicioso y lo haremos en todos los sentidos, tanto social como económicamente. Y deportivamente también”.

En el aspecto deportivo, tras la ampliación del contrato con el entrenador Gerard Encuentra hasta 2027, la prioridad es ahora atar a los cupos estatales. Mikel Sanz tiene contrato, también Rafa Villar y Oriol Paulí, aunque ambos tienen una cláusula de salida. Aliaga desveló que Villar tiene alguna oferta de Estados Unidos y que tanto el base como Paulí “tienen una oferta de ampliación de contrato”.

Pierre Oriola también tiene una oferta de renovación, después de que el de Tàrrega mostrara su predisposición a seguir, igual que Corey Walden, que también ha manifestado que le gustaría continuar. El club desea renovar a James Batemon, que ha viajado a Estados Unidos por su reciente paternidad y que, explicó Aliaga, “nos ha pedido un par de semanas para valorar nuestra oferta, que es ambiciosa”, añadió.

En cuanto al especto económico, señaló que finamente el presupuesto de la temporada se ha ido a los 4.800.000 euros que “están cubiertos” y que, dentro de la ambición con la que afrontan la nueva temporada, el objetivo es que el de la próxima campaña supere los cinco millones de euros, destacando el esfuerzo de “todos”, ya que “hace un año, cuando subimos, lo teníamos de un millón”.