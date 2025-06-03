El Atlètic Lleida renueva a Gabri García y a todo el equipo técnico al completo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Gabri García seguirá la próxima temporada como primer entrenador del Atlètic Lleida con el objetivo de seguir consolidando el proyecto deportivo y dar continuidad en el buen trabajo hecho. El club leridano ha confirmado este martes la renovación del técnico barcelonés, en una decisión que afianza la apuesta por la estabilidad y el crecimiento a largo plazo de la entidad.

El técnico de Sallent, que ha dirigido equipos como Lleida Esportiu, Sabadell, FC Andorra y Haliao FC chino, ha liderado el cuerpo técnico leridano en la primera temporada del club en 3ª RFEF, acabando la liga en una excelente segunda posición, y cayendo, después, en la primera eliminatoria del play off de ascenso a la 2aRFEF delante del Badalona. Este resultado, a pesar de la decepción final, ha sido valorado muy positivamente por la directiva, que confía plenamente en el proyecto liderado por García.

La buena temporada, la gran sintonía con la dirección deportiva y el club en general, y la ilusión que tiene depositada en el proyecto del Atlètic Lleida, han hecho que Gabri haya optado por seguir, y cumplir su segundo año de contrato. La decisión llega después de algunas semanas de análisis y reflexión sobre la temporada completada, donde el equipo ha mostrado un alto nivel competitivo y ha estado muy cerca de conseguir el ascenso de categoría.

Continuidad de todo el staff técnico

También continuará como segundo entrenador Josep Maria Turull, técnico con experiencia a Primera Catalana y Tercera RFEF. Hace dos temporadas formó parte del cuerpo técnico del Badalona, donde disputó el play-off de ascenso. Además, Turull ya había formado parte del Atlètic Lleida en temporadas anteriores, y su continuidad refuerza la línea de trabajo establecida. Su experiencia y conocimiento del club son considerados activos muy valiosos para la estructura deportiva de la entidad.

Adrián Sánchez seguirá como entrenador de porteros, después de incorporarse a media temporada, la temporada pasada estaba en el cuerpo técnico del Mollerussa, equipo de Tercera RFEF. Su tarea con los porteros del equipo ha sido fundamental para conseguir una de las mejores defensas de la categoría, con sólo 32 goles encajados en 34 jornadas, un registro que ha contribuido significativamente a los buenos resultados.

También continuará Otger Guasch como preparador físico, pieza importante en el ascenso del equipo desde Liga Élite hasta Tercera RFEF. Su trabajo ha sido clave para mantener el nivel físico de la plantilla durante toda la temporada, especialmente en los momentos más exigentes del calendario, cuando el equipo tuvo que afrontar partidos decisivos con poco tiempo de recuperación.

Área médica garantizada

Albert García, fisioterapeuta del primer equipo, se mantiene en el proyecto, garantizando así la continuidad en la recuperación y prevención de lesiones de los jugadores. Su trabajo durante la temporada ha sido fundamental para mantener disponible el mayor número de jugadores en momentos clave de la competición. Su conocimiento de los futbolistas y sus necesidades específicas es un valor añadido para el club.

Natan Bataller, coordinador del área médica, también seguirá la próxima temporada, supervisando todo el departamento sanitario del club. Esta continuidad asegura un seguimiento integral de los deportistas y consolida uno de los pilares fundamentales de la estructura del club leridano. Bataller ha implementado protocolos avanzados de prevención y tratamiento que han minimizado las bajas durante la temporada.

Objetivos para la nueva temporada

El Atlètic Lleida tiene como principal objetivo para la próxima temporada luchar nuevamente por el ascenso a 2ª RFEF, categoría que se le ha resistido esta temporada. Con la continuidad de Gabri García y todo el cuerpo técnico, el club busca aprovechar el conocimiento adquirido y la experiencia acumulada para mejorar los resultados y dar el salto definitivo de categoría.