El CECELL B asciende a la Segunda División

El equipo Sénior B del Club Esportiu CECELL Lleida jugará la próxima temporada en Segunda división catalana, después de haber conseguido el ascenso directo tras la renuncia del CV Lloret. Esta ausencia dio la victoria al CECELL B por 3-0, con lo que el equipo cierra la temporada como segundo clasificado de su grupo, por detrás del CV Sant Quirze, que acaba la competición en el primer puesto.

Como reconocimiento a su gran trabajo la directiva del club obsequió a las jugadoras con una camiseta conmemorativa. Por lo que respecta al Primer equipo, jugará en Primera división Catalana tras su descenso de la Primera división estatal. El resto de equipos de base se mantiene en Primera Catalana.