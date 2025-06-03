Joan Bacardit, nuevo técnico del AEM y Laura Martí, al Eibar

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Joan Bacardit Sans (Barcelona, 29-8-1984) es el nuevo entrenador del AEM, en sustitución de Rubén López, y será presentado esta misma semana, según pudo saber este diario de fuentes del club. Bacardit, que estaba actualmente sin equipo, entrenó las temporadas 2023-24 y 2022-23 al Europa femenino y las campañas 2017-18 y 2018-19 al Espanyol, por lo que tiene experiencia en la máxima categoría estatal.

El nuevo técnico aemista acumuló una dilatada experiencia en el fútbol femenino de la entidad blanquiazul. Además, también presenta una amplia trayectoria como preparador de fútbol base masculino ya que ha estado en clubes como el Sant Andreu, el Júpiter, el Martinenc o el Horta.

Por otra parte, la guardameta Laura Martí deja el AEM después de 10 temporadas para fichar por el Eibar de la Liga F. Un gran paso adelante de la futbolista de Guissona, que ha sido uno de los pilares del equipo aemista en sus brillantes últimas temporadas, donde solo faltó poner la guinda del ascenso a la máxima categoría. Este curso estuvo lesionada en los últimos partidos, pero hace dos temporadas fue la guardameta menos goleada de la categoría dejando 14 porterías a cero.

Llegó al AEM con 12 años y se va con 22, después de una destacada trayectoria donde sobresale la gesta histórica cuando Laura Martí era de categoría infantil y su equipo ganó una Liga masculina, con Dani Rodrigo como entrenador, que dio la vuelta al mundo. Ya son dos las futbolistas de aquel grupo que han llegado a la máxima categoría: Andrea Gómez, que está en el Granada, y ahora Martí en el Eibar. Esta se despidió en redes sociales con una emotiva carta en la que se refirió a Dani Rodrigo y dijo del AEM que ha sido “mi segunda casa y la de mi familia”. “Ahora marcho. Pero sé que esto no acaba aquí. Sé que siempre habrá una parte de mí que llevará estos colores, esta historia y este sentimiento. Porque, como dice el himno que tantas veces hemos cantado: ‘AEM ets tu, AEM sóc jo, plegats portem l’AEM al cor’. Y yo lo llevaré siempre con todo lo que he aprendido y vivido aquí”, concluyó.