Los hermanos Febas ascienden a la vez

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los hermanos Febas protagonizaron el domingo una hazaña deportiva simultánea al conseguir dos ascensos de categoría en el mismo día pero a 600 kilómetros de distancia. Aleix Febas, centrocampista del Elche, ha logrado el regreso a Primera División, mientras que Joel Febas, delantero, ha alcanzado la Primera RFEF con el Teruel tras completar una gran recta final de temporada.

La familia Febas ha vivido una jornada para enmarcar en el calendario futbolístico con los dos hermanos que se iniciaron en el fútbol base del Lleida. Aleix disputó los 90 minutos completos en el partido decisivo que enfrentó al Elche contra el Deportivo de la Coruña, consiguiendo la victoria que les devuelve a la máxima categoría del fútbol español. Paralelamente, en el estadio de Los Pajaritos, Joel Febas se erigió como uno de los protagonistas del Teruel en su ascenso a Primera RFEF. Los dos futbolistas celebraron ayer sus respectivos éxitos deportivos con sendas rúas. Especialmente destacada fue la fiesta por todo lo alto del equipo ilicitano, que ha conseguido su séptimo ascenso a Primera división. La plantilla inició la rúa a las 19.00 para acabar dos horas y media después en el estadio Martínez Valero.