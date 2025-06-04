¿Qué tendría que pasar para que el Atlètic Lleida ocupara la plaza del Lleida, en caso de desaparecer?

La grada de Ramon Farrús presentó ayer la mejor imagen de la temporada, con 1.500 aficionados. - INGRID SEGURA

Si se produce la disolución del Lleida su plaza quedará en manos de la RFEF, en que fijaría un precio de unos 300.000 euros contabilizando deudas deportivas.

Según el reglamento, cuando hay una vacante por razones no deportivas, tienen prioridad para ocuparla los equipos del mismo grupo que hubieran descendido. Serían, por este orden, Cornellà, Peña Deportiva, Alzira, Mallorca B y Badalona Futur. Si ninguno pudiera cumplir el pago, tendría su opción el Atlètic Lleida, de la misma territorial y que se quedó en las puertas del ascenso.