El nuevo club de Lleida impulsado por las peñas ya tendría 500 adhesiones y media docena de patrocinadores

El proyecto de un nuevo club que impulsan las peñas para ponerlo en marcha en el caso de que el Lleida CF acabe desapareciendo está teniendo un importante apoyo, hasta el punto de que, si tuvieran ya abiertas sus oficinas, contarían “con 500 socios como mínimo”, explica Andreu Ratés, presidente de la Associació Amics del Lleida y que presidirá la nueva entidad. “Cada día recibo decenas de mensajes de aficionados que quieren hacerse socios y también de otros clubes que nos animan a tirar adelante esta idea”, explica.

El apoyo llega también desde el mundo empresarial. “Sin ir a buscarlas, media docena de empresas se nos han ofrecido ya como patrocinadores. Y eso que todavía estamos haciendo los trámites para constituirnos como club”, añade Ratés. “No me ha sorprendido esta respuesta. En 2021, cuando empezamos a gestar el proyecto durante la anterior gran crisis, ya vimos que la afición respondía”, destacó.

El club establecerá cinco carnets; Infantil y Juvenil, que aún no han decidido si será gratis; el de Adulto, a 50 euros; el Sénior a 45 y el Protector, que costará entre 80 y 100 euros. En la junta, con Ratés como presidente, estarán Roger de Mesa como director deportivo; Oriol Jové como secretario y responsable de comunicación; Víctor Alfonso como tesorero y Moisés Gómez como vocal. Ratés agradece el gran apoyo de las peñas que impulsan el proyecto; Rudes, És Un Sentiment, Nucli Bordeus, Blues Nord y Amics del Lleida.

Ratés recuerda que si el club sigue este proyecto no tirará adelante, pero “salvo milagro, parece que se producirá la muerte del Lleida y nos quedamos huérfanos de este sentimiento al que queremos dar salida”. Por ello insiste en que “no somos la UE Lleida, si hay algún perfil en redes con ese nombre no somos nosotros. No tenemos historia, no hemos estado en Primera. Somos un club nuevo que nace porque el Lleida se está muriendo y nosotros damos salida a los que tenemos este sentimiendo. Es un homenaje a todos los clubes que han sido historia en Lleida”. El proyecto ya se ha presentado al alcalde Fèlix Larrosa.

Los responsables calculan 17.000 € de presupuesto en Cuarta Catalana

Andreu Ratés explicó que el presupuesto que han calculado para afrontar una temporada en Cuarta Catalana asciende a 17.000 euros, “tan solo sumando las aportaciones de los socios, sin contar con el dinero que podamos ingresar por patrocinios”.

El futuro presidente de la nueva entidad dice que esta cantidad es suficiente para afrontar los gastos de fichas, arbitrajes, equipaciones, seguros, material futbolístico y el coste de una página web y otras necesidades de la entidad. A una media de 50 euros por socio, con tan solo 340 ya tendrían cubierta esta cantidad, con lo que estaría asegurada la solvencia económica de la temporada.