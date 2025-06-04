Fèlix Larrosa lamenta la situación del Lleida: "me gustaría recuperar el espíritu de la Unió Esportiva Lleida"

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha expresado este miércoles su lamento por la grave situación que atraviesa el Lleida FC, afirmando que esta crisis "no me ha cogido por sorpresa". Según ha detallado el alcalde, desde que la Paeria recuperó la titularidad llena del Camp d'Esports, ya eran conscientes de los impagos en jugadores, cuerpo técnico y proveedores, una situación que ha desembocado en la presumible disolución del club previsto para el próximo 30 de junio.

"De alguna manera el gobierno municipal quería ayudar en el Lleida a salir de la sacudida donde se encontraba", ha explicado Larrosa, quién ha recordado que la Paeria ofreció al club el uso del Camp d'Esports asumiendo los 300.000 euros de su mantenimiento, lo que suponía "una subvención encubierta" para aliviar las obligaciones económicas de la entidad. El alcalde ha remarcado que el problema actual tiene raíces históricas: "Llevamos unas mochilas desde hace muchos años y si no nos las sacamos es difícil tener un proyecto de futuro y de primera".

En un gesto de apertura hacia posibles soluciones, Larrosa ha puesto a disposición las instalaciones municipales para los proyectos que quieran dar continuidad al fútbol leridano, aunque ha puntualizado que no se ha dirigido específicamente al Atlètic Lleida ni a ninguna entidad concreta. "El otro día me reuní con una persona que quería hacer un nuevo proyecto deportivo a Cuarta Catalana y me puse a su disposición", ha añadido.

Un futuro incierto para el fútbol leridano

El primer edil ha expresado su deseo de "recuperar el espíritu de la Unió Esportiva Lleida, que era la esencia y la historia de nuestra ciudad", reconociendo que en los últimos años se ha vivido una situación de autoengaño colectivo. "Al final el tiempo pone a las personas y a los proyectos en su sitio", ha asegurado, comprometiéndose a trabajar para que "Lleida vuelva a tener un fútbol de primera más pronto que tarde".

La crisis del Lleida FC se ha intensificado en las últimas horas después de que el club anunciara a través de las redes sociales que todos los jugadores de la plantilla dejan de pertenecer a la entidad. Este paso sigue al despido de casi todo el staff técnico, excepto Jordi Cortés, ayudante de Iñigo Idiakez, que mantiene su contrato hasta el 2026. La deuda global del club se estima en cerca de 5 millones de euros, incluyendo 1,7 millones a Hacienda, 2,3 millones en la Seguridad Social y 250.000 euros en la plantilla.