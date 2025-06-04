“Luis Pereira se ofuscó cuando le explicamos que había jugadores que no cobraban”

Luis Pereira ya no ha vuelto más por el Camp d’Esports desde que los jugadores le relataron en abril la crítica situación por la que atravesaban los trabajadores del Lleida y la plantilla y cuerpo técnico del primer equipo sin cobrar con normalidad desde el mes de enero.

Luis Pereira ya no ha vuelto más por el Camp d’Esports desde que los jugadores le relataron en abril la crítica situación por la que atravesaban los trabajadores del club y la plantilla y cuerpo técnico del primer equipo sin cobrar con normalidad desde el mes de enero. El presidente se reunió con los capitanes y con el técnico Iñigo Idiakez, que le hicieron ver que había jugadores que no podían afrontar el día a día por falta de liquidez. Alguno de los jugadores de la plantilla, extranjero, ni siquiera tenía dinero para regresar a su país. Todo este relato, según ha podido saber este diario, ofuscó al empresario gallego de tal manera que no ha vuelto a dar señales de vida, ni siquiera con sus colaboradores en la gestión del club.

“Cuando llegó la última vez a Lleida encontró un ambiente hostil porque había frustración y cabreo. Y cuando se le explicó la situación no le sentó bien. Se le dijo la verdad, que la gente no llegaba al día a día”, explicaron fuentes de la plantilla.Otras fuentes consultadas por este diario apuntaron que “no se le puede llevar la contraria o hacerle ver que no todo lo que él piensa o dice es lo correcto”.

En los últimos dos meses, el mandatario solo se pronunció una vez a través de la red social X, donde atribuyó la crisis actual a una supuesta estafa por parte de una sociedad con sede en Dubái con la que había firmado un acuerdo en febrero. Sin embargo, no ha establecido contacto con jugadores ni empleados.