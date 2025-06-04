Los jugadores del Lleida presentan la documentación a la AFE para reclamar impagos

Los jugadores del Lleida CF han dado un paso decisivo para defender sus derechos laborales al presentar formalmente ante la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) toda la documentación necesaria para reclamar los impagos de salarios y primas que el club les adeuda. La deuda total podría superar los 300.000 euros, una cantidad que ha sido reconocida oficialmente por Marc Torres, adjunto a la presidencia y actual responsable visible de la entidad tras la marcha del presidente Luis Pereira.

Las reclamaciones fueron presentadas antes del miércoles 28 de mayo, fecha límite del primer plazo establecido para denunciar ante la AFE las cantidades adeudadas y vencidas hasta el 31 de mayo.

Según ha podido saber diario SEGRE, los futbolistas han incluido en su denuncia tanto las cantidades ya vencidas como aquellas pendientes de vencer hasta el 31 de mayo de 2025. Existe, además, un segundo plazo que finaliza el 26 de junio para reclamar las cantidades con vencimiento durante el mes de junio. El reconocimiento escrito del club sobre la existencia de esta deuda constituye una prueba fundamental para que los jugadores puedan defender sus intereses ante la Comisión Mixta.

Un club al borde de la desaparición

Esta situación se produce en un contexto extremadamente delicado para el Lleida CF, que ayer mismo anunció a través de sus redes sociales que todos los jugadores de la plantilla dejan de pertenecer a la entidad. Esta drástica medida llega justo un día después de que el club despidiera a casi todo el cuerpo técnico, manteniendo únicamente el contrato de Jordi Cortés, quien ha ejercido como ayudante de Iñigo Idiakez durante la temporada y cuyo vínculo contractual se extiende hasta el 30 de junio de 2026.

Con estas decisiones, el Lleida CF se encuentra prácticamente abocado al cierre definitivo. La fecha crítica es el próximo 30 de junio, límite para inscribirse en la Real Federación Española de Fútbol de cara a la próxima temporada. Si el club no cumple con este trámite administrativo, su desaparición sería un hecho consumado tras una campaña marcada por la inestabilidad institucional y graves problemas financieros que han terminado afectando directamente a los profesionales que defendían sus colores.