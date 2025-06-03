Tristeza y resignación entre los seguidores del Lleida CF después de despedir a todo el equipo: “qué tristeza”

El Lleida CF ha dado este martes un paso definitivo hacia su liquidación al anunciar a través de las redes sociales el despido de todos los jugadores de la plantilla . Esta decisión llega sólo un día después de haber comunicado las bajas del director deportivo Raúl Fuster, el entrenador Íñigo Idiakez y parte del cuerpo técnico, completando así el desmantelamiento total de la estructura deportiva del club.

El comunicado ha provocado una oleada de reacciones a las redes sociales, donde los aficionados han mostrado su indignación y tristeza delante de lo que parece el final de una entidad con más de 85 años de historia (y varios cambios de nombre). Hay que recordar que, después del fracaso en las negociaciones con un grupo inversor catalán, el club se había dado de margen hasta el 30 de junio para encontrar una solución, pero las acciones de estos últimos días apuntan a una disolución inminente.

Indignación en las redes sociales

La manera como se ha gestionado la comunicación ha generado fuertes críticas entre la afición leridana. "Este grupo de jugadores sin cobrar , salvaron la categoría. Una categoría, que no se ha perdido en el campo, donde el fútbol marca sus verdaderas reglas", ha manifestado el usuario Sergi Tor, quién ha criticado la forma "inédita" de despedir a 22 jugadores con un simple tuit. "Qué pena" decía Ferran Montardit. Y "Qué tristeza" decía Anna Mª Busom. "Qué dolor", decía el Marc. "Estoy abatido", decía Edgar.

Otro seguidor, identificado como Pau, ha expresado: "Los que estáis detrás de lo que queda de club no merecéis ningún respeto. Os estáis riendo de la gente que aprecia el Lleida". La crítica más generalizada apunta a la falta de transparencia y a la ausencia de una rueda de prensa para explicar la situación a los aficionados. Como dice Postureig de Lleida, "no tiene ningún sentido ir haciendo estos puestos de despido si no se tiene que volver, sólo sirven para hacer daño. O se hace una comunicación pura y dura a base de comunicados o se cierra la cuenta".

El comunicador Sergi Mas, entre los que han comentado la noticia: "Mucha tristeza la desaparición del Lleida por una gestión poco apropiada. Convendría hacer una rueda de prensa, responder a todo tipo de preguntas y dar la cara".

Moltes gràcies i molta sort 💙 pic.twitter.com/JtR4Lry0xd — Lleida CF (@LleidaCF) June 3, 2025

Recuerdo de un pasado en categorías superiores

Varios usuarios han recordado con nostalgia los tiempos en que el Lleida competía a Primera División y se enfrentaba a equipos como el FC Barcelona y el Real Madrid. "Un equipo que ha estado en primera y jugando con grandes equipos como Barça y Real Madrid, y se ven así ahora, qué pena, la importancia de no tener un buen directivo," ha comentado un aficionado a Instagram.

También se han recibido mensajes de apoyo de aficionados de otros clubs como el Alcoyano y el Terrassa, que han expresado su solidaridad con la afición leridana y han mostrado confianza en un posible renacimiento del club en el futuro.

El proyecto de fútbol popular

Algunos seguidores bando buena la tesis del proyecto de fútbol popular, de crear un nuevo proyecto desde cero. "Pues se hace otro y se empieza de 0, tampoco paso nada. Coges colores, escudo y el nombre y vuelves a empezar", ha comentado un usuario a Instagram, mostrando cierta actitud constructiva ante la adversidad.

Mientras tanto, la afición sigue reclamando explicaciones a los responsables del club, especialmente a Luis Pereira y otros directivos, a quien piden que den la cara y a quien expliquen los motivos que han llevado a esta situación crítica que parece verter a la desaparición de una de las entidades deportivas más emblemáticas de Lleida.