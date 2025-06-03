Los nombres detrás del club popular en Lleida, que toma forma y diría adiós al Camp d'Esports

Un grupo de aficionados y socios leridanos ha iniciado la organización de un club popular de fútbol que podría sustituir el Lleida CF ante su probable desaparición . Esta iniciativa, que ya dispone de una estructura deportiva definida, contempla empezar a competer a Cuarta Catalana utilizando instalaciones municipales como Gardeny o la Bordeta, según han confirmado sus impulsores a las redes sociales.

El proyecto alternativo llega después de que el Lleida CF anunciara ayer las bajas del director deportivo Raúl Fuster, el entrenador Íñigo Idiakez y los miembros del cuerpo técnico Pol Fresneda i Omar Ruiz, hecho que ha intensificado los rumores sobre la desaparición de la entidad. El proyecto va tomando forma con Roger de Mesa como director deportivo, Oriol Jové en el cargo de secretario técnico y Andreu Ratés como cara visible de la iniciativa.

Los organizadores han establecido contactos con marcas de equipamiento deportivo para diseñar las indumentarias y han desarrollado un modelo de gestión democrático basado en el principio de "un socio, un voto," con cuotas anuales asequibles de entre 50 y 100 euros, sin establecer diferencias entre categorías de momento.

Viabilidad económica y modelo de financiación

La estructura financiera del futuro club se basará principalmente en tres ejes fundamentales: las cuotas de los socios, las donaciones y los patrocinios. Este planteamiento pretende garantizar la estabilidad económica de la entidad desde sus inicios a la categoría más baja del fútbol catalán, con la clara intención de ir creciendo progresivamente a medida que se consoliden las bases del proyecto.

Los promotores han manifestado con claridad que esta iniciativa sólo se materializará si el actual Lleida CF no encuentra una solución a sus problemas y acaba desapareciendo. En caso de que se produjera un "milagro" y el club azul consiguiera mantenerse en la superficie, el proyecto quedaría guardado "en un cajón" a la espera de nuevas circunstancias.

Respuesta institucional

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, se ha pronunciado en Onda Cero Lleida sobre la incertidumbre que rodea el Lleida CF y la posible creación de un nuevo club impulsado por la ciudadanía. Según Larrosa, es necesario un proyecto que "recupere los sentimientos pero que también sume colectivos, empresas e instituciones", sugiriendo la necesidad de una amplia base, de apoyo para garantizar la viabilidad de cualquier iniciativa futbolística a la ciudad.

Mientras tanto, los organizadores continúan con su tarea de difusión para evaluar con cuántos aficionados podrían contar en este nuevo proyecto con que busca preservar la tradición futbolística en la capital del Segrià ante un escenario de posible desaparición de su principal referente deportivo.