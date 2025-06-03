FUTBOL
Un pas més cap a la liquidació: el Lleida CF anuncia les baixes del director esportiu, l’entrenador i membres de l’staff
El Lleida anuncia les baixes del director esportiu Raúl Fuster, l’entrenador Íñigo Idiakez i els membres de l’staff Pol Fresneda i Omar Ruiz. L’alternativa d’un club popular pren forma
El Lleida CF, que sembla abocat a la desaparició el 30 de juny al fracassar l’entrada d’un grup inversor, va anunciar ahir les baixes del director esportiu Raúl Fuster, l’entrenador Íñigo Idiakez i els membres del cos tècnic Pol Fresneda i Omar Ruiz. És a dir, desmantella l’estructura tècnica del primer equip, amb l’excepció de moment del lleidatà Jordi Cortés, que ha estat segon entrenador durant la curta etapa d’Idiakez.
Xavier Madrona Rubio
Mentrestant, un grup d’aficionats i socis ha començat a organitzar-se per crear un club social alternatiu davant de la possible desaparició del Lleida CF. La iniciativa, que ja compta amb una estructura esportiva definida, contempla començar a Quarta Catalana i disputar els seus partits en instal·lacions municipals com Gardeny o la Bordeta, segons van confirmar els seus impulsors a través de xarxes socials.
El projecte va prenent forma amb Roger de Mesa com a director esportiu, Oriol Jové en el càrrec de secretari tècnic i Andreu Ratés com a cara visible de la iniciativa. Els organitzadors ja han iniciat converses amb marques d’equipament esportiu per dissenyar les indumentàries i han establert un model de gestió basat en el principi d’“un soci, un vot”, amb quotes anuals de 50 o 100 euros sense diferències entre categories de moment.
El model econòmic del futur club se sustentarà principalment en tres pilars: les quotes de socis, donacions i patrocinis. Aquesta estructura pretén garantir la viabilitat financera de l’entitat des dels seus inicis a la categoria més baixa del futbol català, amb la intenció d’anar creixent progressivament.
Els promotors han deixat clar que aquesta iniciativa només es materialitzarà si l’actual Lleida CF no troba una solució als seus problemes i acaba desapareixent.
En cas que es produís un “miracle” i el club blau aconseguís mantenir-se a la superfície, el projecte quedaria guardat “en un calaix” a l’espera de noves circumstàncies.
Mentrestant, els organitzadors continuen la seua tasca de difusió per conèixer amb quants aficionats podrien comptar en aquest nou projecte que busca preservar la tradició futbolística a la ciutat davant d’un escenari de possible desaparició del seu principal referent esportiu.
Sobre la incertesa entorn del Lleida CF, es va pronunciar l’alcalde Fèlix Larrosa a Onda Cero Lleida i, davant de la possible creació d’un nou club impulsat per la ciutadania, va dir que és necessari un projecte que “recuperi els sentiments però que també sumi col·lectius, empreses i institucions”.