Lleida CF: Les penyes anuncien la creació d'un nou club si no es resol el futur del club
Cinc agrupacions de seguidors han iniciat els tràmits per formar una entitat alternativa que competiria a Quarta Catalana davant la incertesa sobre el futur del Lleida CF
Les penyes del Lleida CF han fet un pas endavant davant la situació d'incertesa que envolta el futur del club. Rudes Lleida, És un Sentiment, Nucli Bordeus, Blues Nord i Amics del Lleida han emès un comunicat conjunt anunciant la posada en marxa d'una iniciativa per crear un nou club de futbol que començaria a competir la propera temporada a Quarta Catalana, sempre que l'actual entitat no pugui garantir la seva continuïtat.
"El passat quatre de maig va acabar la lliga regular i, malauradament, la incertesa envers la continuïtat del Lleida CF no només persisteix, sinó que s'ha convertit en una ferida oberta per a molts aficionats", exposen al document. Davant d'aquesta situació, les agrupacions han decidit actuar per "no permetre que el llegat del futbol a la nostra ciutat acabi silenciat ni oblidat".
Comunicat oficial pic.twitter.com/AxjrkgRdDq— Amics del Lleida (@amicsdellleida) May 27, 2025
Els col·lectius de seguidors afirmen que han estat treballant discretament des de fa temps per estar preparats en cas que fos necessari emprendre un nou camí. Ara consideren que és el moment d'iniciar els tràmits per donar forma legal i oficial a un nou club basat en un model de propietat col·lectiva.
Un club de base social
La proposta dels aficionats aposta per una entitat "dels socis i per als socis, sota el principi d'un soci, un vot", segons detalla el comunicat. Aquest model representa una alternativa al sistema de gestió actual i busca garantir la participació directa de la massa social en les decisions del club.
Tot i aquesta iniciativa, les penyes han manifestat que actuaran amb "el màxim respecte" cap a la història del Lleida CF. Han deixat clar que si finalment l'actual club aconsegueix continuar —per exemple, mitjançant un acord amb un grup inversor, com s'ha especulat recentment—, el projecte alternatiu quedaria en pausa, tal com ja va succeir l'any 2022 amb l'arribada dels actuals gestors.
"El Lleida som nosaltres. La seva afició, la seva gent, els que hi érem ahir, hi som avui i hi serem demà", afirmen amb contundència en el comunicat. "Mai no permetrem que desaparegui aquest sentiment. Visca el Lleida, sempre!"
Mentrestant, la directiva del Lleida CF encara no s'ha pronunciat oficialment sobre el seu futur immediat. Les negociacions amb possibles inversors continuen en marxa, però si no s'arriba a un acord viable en les properes setmanes, el club podria quedar fora de competició la temporada vinent, deixant via lliure al nou projecte impulsat per les penyes.